Чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске перенесли: что будет дальше

Вслед за новостями о распространении новой коронавирусной инфекции появляются и сообщения об отмене массовых мероприятий. Не обошли эти запреты и спортивные состязания. Во всем мире отменяют различные международные турниры, а команды играют на стадионах без зрителей. Не обошла эта печальная участь и чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске, который должен был пройти с 29 марта по 5 апреля. Его перенесли на середину октября. Но не спешите расстраиваться - мировой форум в любом случае пройдет на новой арене "Байкал" в Иркутске - но только осенью.

Почему соревнования все же перенесли?

Все началось с отказа сборной Казахстана приезжать на чемпионат мира из-за распространения коронавируса. В республиканском министерстве культуры и спорта атлетам посоветовали не покидать пределы страны в целях профилактики. В Иркутске на эту новость отреагировали спокойно, пообещав переверстать расписание и подыскать команду, которая сможет заменить казахов на турнире.

Но после отказа Казахстана сомнения стали терзать и представителей других сборных. Например, сборная Финляндии была в шаге от того, чтобы объявить о своем отказе. Поэтому организаторам пришлось в спешке переносить старт турнира, пока ситуация в мире не стабилизируется.

"Участие многих команд в чемпионате мира оказалось под угрозой, а это вполне могло нанести удар по престижу нашего вида спорта и снизить интерес болельщиков, - рассказывает президент Международной федерации бенди Борис Скрынник. - Специалисты обещают, что уже в октябре ситуация в мире стабилизируется. И тогда все сборные смогут без проблем приехать на чемпионат мира, а у организаторов будет больше времени подготовиться и провести турнир на высшем уровне".

Так ведь в середине октября как раз проводится кубок мира среди клубов - его отменят?

Вполне возможно, что так и будет. Этот вопрос уже обсуждают в Международной федерации бенди. В любом случае, чемпионат мира намного важнее клубного турнира - ведь каждый хоккеист будет защищать честь своей родной страны.

Раньше чемпионаты мира уже переносили?

Нет, до этого подобных случаев не было. Все 40 чемпионатов мира по хоккею с мячом проходили в период с января по февраль. Лишь изредка турниры проходили весной - но только при условии, что у принимающей стороны есть крытая ледовая арена.

Более того, раньше организаторы турниров не особо задумывались о количестве стран-участниц турнира. В первые годы на мировые форумы вообще приезжали только представители четырех стран: СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. А своеобразный антирекорд по количеству участников был в 1969 году: тогда норвежцы отказались приезжать на чемпионат мира в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию.

Но именно сейчас перед представителями международной федерации бенди стоит серьезная проблема: интерес к этому виду спорта стремительно снижается. Поэтому организаторы не могут себе позволить провести турнир, на который приедет слишком мало команд. А в октябре на чемпионат мира точно приедут сильнейшие сборные мира, которые покажут интересный хоккей.

А что теперь делать организаторам?

Конечно, совсем без последствий перенос чемпионата мира по хоккею с мячом 2020 в Иркутске не обойдется. Как минимум организаторам придется разработать новые макеты баннеров и афиш, а затем отправлять их в печать. Соответственно те суммы, которые уже были вложены в рекламу, потрачены впустую. Но это форс-мажор, и с этим уже ничего не поделаешь. Тем более, по сравнению с прочими затратами это мелочи.

"Хорошо, что мы приняли такое решение сейчас, а не тогда, когда сборные уже приедут в Иркутск, - рассказывает президент федерации хоккея с мячом Иркутской области Владимир Матиенко. - У нас есть время отказаться от авиабилетов для команд - ведь они должны были лететь в Иркутск за наш счет. Мы не потеряем деньги на этом. А летом будет сделана вторая очередь благоустройства нового ледового дворца. И людям уже будет приятно прийти в октябре на новую арену, которая будет выглядеть как конфетка".

А как быть командам, которые собирались приехать на мировой форум в Иркутск в апреле?

Для сборных, которые должны были выступить на чемпионате мира по хоккею с мячом, новость о его переносе наверняка оказалась шокирующей. Ведь игроки стараются подготовиться как следует не только физически, но и психологически, чтобы показать соперникам всю свою мощь и достойно представить свою страну на турнире. Но зато у них будет больше времени на тренировки, и они вместе с тренерами смогут потратить его, например, на совершенствование тактики.

"Тренеры сборных вряд ли увидят в этом какую-то серьезную проблему, - добавляет Владимир Матиенко. - Тем более, мы сообщили об этом практически за полгода. Каждый наставник национальной команды уже сейчас составит тот график подготовки своей дружины, который поможет им к октябрю выйти на пик формы".

Как поступить болельщикам?

Многие любители хоккея с мячом заранее запланировали отпуск на конец марта-начало апреля, а сейчас остались фактически у разбитого корыта. И единственный совет, который можно дать в данной ситуации - не расстраиваться, найти другое развлечение на время отпуска и постараться выкроить время для отдыха в октябре. Но лучше на всякий случай дождаться, когда появятся официальные даты проведения турнира, чтобы вновь не ошибиться с отпуском.

Вот такой неприятный сюрприз принесло распространение коронавируса иркутским любителям бенди. Остается только надеяться, что чемпионат мира по хоккею с мячом 2020 пройдет в Иркутске без каких-либо сюрпризов, а болельщики получат только положительные эмоции. Отнеситесь к переносу мирового форума с пониманием - ведь это делается не только для безопасности спортсменов, но и для профилактики заболевания среди обычных зрителей. Будьте здоровы и готовьтесь встречать чемпионат мира осенью!