Собака бывает кусачей: в Иркутской области построят три приюта для бездомных животных

Бродячие собаки то и дело доставляют массу проблем, да что там! В прямом смысле слова – опасны. На днях в Баяндаевском районе полицейский застрелил агрессивного пса, который накинулся на двухлетнего малыша. А в конце января свора чуть не загрызла ребенка в поселке Маркова, в Иркутском районе. Четвероногих, конечно, отлавливают, но в этом году вступил в силу закон об ответственном обращении с животными, и условия изменились. Во многих регионах выяснилось, что денег катастрофически не хватает. А как в Иркутской области? Начнем с подсчета:

- В 2014 году из регионального бюджета выделяли на отлов собак 30 миллионов год, затем финансирование постепенно уменьшилось до 24 миллионов в прошлом году, а бездомных животных, увы, стало только больше, - говорит председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Заксобрания Иркутской области Роман Габов. - Особенно в последние четыре года, когда на одного пса рассчитывали всего 3,5 тысячи рублей.Те, кто занимается отловом, отказывались работать за эту сумму – цены-то на все только растут.

В этом году из областной казны на «поимку» хвостатых снова выделят 30 миллионов, а служба ветеринарии повысила расценки - 5930 рублей на собаку и 3520 рублей на кошку. Но приюты все равно пока не спешат забирать собак. Так, в Иркутске сотрудники питомника К-9 с начала года отловили лишь 60 собак из самых проблемных точек - возле школ, детсадов, жилых домов. На ближайшие полгода городская администрация намерена заключить большой контракт по отлову бездомных животных, но вот с кем - пока вопрос. Желающих мало, скажем даже, очень мало.

В Иркутске отловили около 60 собак с начала года.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

- Самое дорогое, что входит в обозначенную сумму, - это стерилизация, которая стоит от пяти тысяч рублей, - комментирует директор питомника К-9 Вячеслав Славин. - Кроме того, по новому закону мы должны снимать отлов на видео, вакцинировать псов не только от бешенства, но и от общих с человеком заболеваний (лишай, лептоспироз), лечить, чипировать, выкладывать информацию о них в интернете. Выпускать на волю тоже с видеозаписью, а агрессивных животных содержать в приюте до естественной смерти, усыплять нельзя. Представляете, какой объем работы! По нашим подсчетам, минимальные затраты на одного пса - восемь тысяч. В Красноярске именно такие суммы и тратят, а в Якутске на четвероногого вообще приходится 14,5 тысяч. У нас же только в Бодайбо выделяют по 12 тысяч на пса, именно там мы сейчас работаем.

Конечно, не все муниципалитеты могут добавить деньги на собак из своего бюджета. Проблему решают на региональном уровне.

- Деньги на отлов уже переданы территориям, но им нужна помощь. Так, одно время сотрудники станций по борьбе с болезнями животных сами отлавливали собак на территориях, где нет приютов, - рассказывает Роман Габов. - Сейчас в планах - построить три больших государственных приюта для животных - в Иркутске, Братске и Тулуне и запустить их в 2021 году.Также обсуждается вопрос, возможна ли у нас льготная, более дешевая стерилизация животных. Но нужно понимать, что финансы и питомники в корне проблему не решат. Люди должны быть ответственнее, не выбрасывать любимцев, не подкармливать уличных. Почему, например, в Европе нет такой острой проблемы? Благодаря налогу на домашних животных и чипированию. Выбросишь питомца - сам же покроешь расходы на его отлов и содержание.

Ну а пока сколько конкретно собак бродяжничает в регионе выясняет служба ветеринарии. Где и сколько отловят, станет ясно после аукционов.

- Мы рассчитываем, что ситуация изменится, и на контракты с муниципалитетами исполнители обязательно выйдут, - подчеркнул руководитель службы ветеринарии Иркутской области - главный государственный ветеринарный инспектор Сергей Шевченко.

КОНКРЕТНО

Куда жаловаться

Если возле вашего дома бегает свора уличных собак, можно обратиться в администрацию Иркутска.

Куда звонить.

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