Зенит - Урал 14 марта 2020: забьет ли Дзюба первый гол после зимнего перерыва

Одной из самых интересных встреч второго дня 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛ станет матч Зенит - Урал. Он состоится в субботу, 14 марта, на стадионе "Газпром-арена", начало в 16:30 по московскому времени. Представляем вашему вниманию прогноз на матч Зенит - Урал.

Несмотря на то, что ФК Зенит - явный лидер в этом противостоянии, дела у него в последнее время идут не так гладко. После окончания зимнего перерыва подопечные Сергея Семака еще не забили ни одного гола. Матчи на домашней арене с Локомотивом и Уфой завершились с одинаковым счетом - 0:0. Но при этом зенитовцы еще не утратили своих позиций - они по-прежнему лидеры чемпионата. У них в активе 14 побед, 5 ничьих и 2 поражения. Однако сине-бело-голубым нельзя расслабляться: Краснодар буквально дышит им в спину и отстает всего на 2 победы.

У Урала же позиции слабее. На протяжении этого сезона они не покидают середину турнирной таблицы и могут в равной мере удивить своих болельщиков как победой над одним из лидеров, так и поражением от команды со "дна" турнирной таблицы. В 20 туре они умудрились сыграть вничью с ЦСКА - 1:1, а уже на следующей неделе проиграли ФК Сочи, который находится в зоне стыковых матчей - 2:0. Перед началом 22 тура уральцы находятся на 9 строчке с 6 победами, 7 ничьими и 8 поражениями.

В этом сезоне Зенит и Урал успели провести одну встречу. Она состоялась 6 октября 2019 года на "Екатеринбург-арене". Но интрига в этом матче держалась недолго. Сине-бело-голубые открыли счет уже на 3 минуте - отличился Иванович. А на 27 минуте Оздоев удвоил преимущество гостей из Санкт-Петербурга. Через несколько минут после начала 2 тайма полузащитник Зенита Шатов решил помочь уральцам "размочить" счет, и забил гол в свои ворота - разумеется, случайно. А за 12 минут до конца встречи Азмун установил окончательный счет в этом матче - 3:1, победа сине-бело-голубых.

Один из факторов, который может определить исход матча Зенит - Урал - это игра бомбардиров обеих команд. В составе Зенита это Артем Дзюба, у которого 11 голов, Сердар Азмун с 7 забитыми мячами и Магомед Оздоев, который огорчил голкиперов соперников 3 раза.

У Урала же лидеры по количеству забитых голов поскромнее. Главный бомбардир - это Эрик Бикфалви, который нанес по воротам оппонентов 5 результативных ударов. Следом за ним идут Отман Эль Кабир и Владимир Ильин, которые в этом сезоне забили по 4 мяча.

Матч Зенит - Урал обещает быть весьма интересным. У обеих команд есть железная мотивация на победу в этом матче. Уральцам нужно реабилитироваться за поражение от Сочи, а сине-бело-голубым - прервать серию безголевых ничьих. Желаем всем игрокам удачи в этом непростом противостоянии!