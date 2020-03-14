Трех человек эвакуировали спасатели из застрявшего на льду Байкала автомобиля

Трагедией едва не закончилась попытка трех жителей Бурятии переехать Байкал по несанкционированной ледовой дороге. В пути машина путешественников сломалась, починить ее не удалось, да к тому же закончился бензин. Водителю автомобиля пришлось пешком пройти несколько километров, чтобы вызвать спасателей.

ЧП произошло 12 марта на несанкционированной ледовой дороге «Северобайкальск – Усть-Баргузин» в 15 километрах южнее села Давша. У автомобиля «Нива», в котором ехало три человека, неожиданно заглох мотор. Водитель и его спутники прямо посреди Байкала принялись чинить автомобиль. Провозились до темноты, да все без толку. Бензин только весь потратили в бесполезных попытках завести машину.

- Делать нечего, пойду звонить в МЧС, - сказал своим пассажирам водитель отечественного внедорожника и отправился ловить сигнал сотовой связи. Два пассажира остались ждать его в салоне «Нивы».

Заснеженную «Ниву» заправили бензином и вытащили из снежного заноса. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

Больше 40 километров пришлось протопать мужчине, чтобы мобильник наконец заработал. Было уже три часа ночи, когда ему удалось дозвониться до родственников и попросить привезти бензин. Второй звонок автомобилист сделал на номер 112.

- Сигнал о помощи в Единую диспетчерскую службу поступил около четырех часов утра 13 марта, - рассказали в пресс-службе Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. – На помощь пострадавшему на вездеходе «Трэкол» выехали два спасателя Усть-Баргузинского подразделения.

По дороге спасатели встретили родственников водителя, которые везли ему бензин. Однако и их авто из-за сильных снежных заносов застряло в снегу. Родственники не смогли пробиться к «Ниве» и передали ГСМ спасателям. Забрав бензин, спасатели двинулись дальше.

У автомобиля «Нива», в котором ехало три человека, неожиданно заглох мотор. Фото: Байкальский поисково-спасательный отряд

- На пути к месту ЧП они забрали водителя сломавшейся «Нивы» и уже около восьми часов утра обнаружили саму машину и двоих пассажиров, - поясняют в ведомстве. – Состояние пострадавших было удовлетворительное, медицинская помощь им не потребовалась.

Заснеженную «Ниву» заправили бензином и вытащили из снежного заноса. В сопровождении спасателей терпящее бедствие троица благополучно добралась до ближайшего поселка.

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