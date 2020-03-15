2020-03-15T13:00:27+03:00
Происшествия

19-летний парень убил девушку-подростка за отказ от интима

Он ударил ее несколько раз камнем по голове. Уголовное дело передано в суд в Бурятии
Мария КНЯЗЕВА
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19-летний парень убил девушку-подростка за отказ от интима. Дело передано в суд19-летний парень убил девушку-подростка за отказ от интима. Дело передано в судФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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История эта произошла в июне 2019 года. В селе Петропавловка Джидинского района в Бурятии на развалинах заброшенного здания нашли тело несовершеннолетней. По всем признакам смерть была насильственной – на голове имелись раны. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Долго искать виновника не пришлось. Им оказался 19-летний знакомый девушки.

Как рассказал следователям задержанный, вместе с подругой в этот вечер они выпивали. Около полуночи парочка направилась в то самое заброшенное здание, где хотела переночевать. В какой-то момент парень захотел интимной близости. Однако, знакомая заупрямилась и в итоге на предложение заняться сексом ответила отказом.

«Из мести молодой человек схватил камень и с силой нанес им несколько ударов по голове подруги» , - сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Бурятия.

Девушка умерла. Поняв, что натворил, горе-любовник сбежал. Накануне расследование уголовного дела завершилось. Следователи собрали достаточно доказательств виновности парня и передали дело в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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