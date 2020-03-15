Книга об Исааке Гольдберге стала лучшим краеведческим изданием 2019 года в Иркутской области

В Иркутске подвели итоги областного конкурса «Лучшая книга – 2018/2019». Его проводит Иркутская областная библиотека им. И.И. Молчанова-Сибирского при поддержке Министерства культуры и архивов Иркутской области. В этом году он состоялся в пятый раз. На звание лучших из лучших претендовали более 1800 книг, изданных в регионе за последние два года.

Всего было 7 номинаций. В разделе «Лучшее краеведческое издание-2019» победила книга «Непрочитанный Исаак. История жизни и любви эсера» доктора исторических наук, профессора, директора Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»» Станислава Гольдфарба. Такое решение приняли члены жюри, в число которых вошли кандидаты и профессора исторических наук, поэты, прозаики, искусствоведы.

Книга «Непрочитанный Исаак. История жизни и любви эсера» рассказывает о яркой и нестандартной личности – иркутском писателе Исааке Гольдберге – как заявлено в названии речь пойдет о его жизни и любви.

Новые детали и подробности творчества

«Бывают судьбы трагические, а бывают судьбы совершенно трагические. У этого человека вся жизнь, от начала и до конца, была трагической, - так говорит об Исааке Гольдберге автор книги о нем доктор исторических наук, профессор, директор Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»» Станислав Гольдфарб. – В зените литературной славы он попал под жернова репрессий конца 30-х».

Он был талантливым литератором, но он был революционером и эсером, которых большевики после революции просто уничтожали. Претерпел за свои убеждения и Исаак. Его сослали в 1907 году в Нижнюю Тунгуску. Но он и там продолжал творить, написал «Тунгусские рассказы». Вернулся из ссылки в 1912, вошел в редколлегию журналов и газет, стал гласным Иркутской городской думы. Подвергся репрессиям, был расстрелян в июне 1938 года.

Лучшее краеведческое издание 2019 годаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Конечно, была в жизни Исаака Гольдберга и большая любовь – Анна Кроль. Судьба, сведя их, разлучила навсегда. Ее волею Анна оказалась во Франции, вышла там замуж. Какие письма писал ей Исаак! Кстати, кроме, как о любви и дружбе, он сообщал ей и о многих литературных деталях, о которых до публикации в книге «Непрочитанный Исаак» известно не было. Чтение фолианта о Гольдберге будет интересно всем, кто интересуется историей родного края и литературой.

КСТАТИ

Стоит отметить, что подведение итогов конкурса прошло в последний день второго международного книжного фестиваля «КНИГАМАРТ». Во время его проведения в столице Приангарья состоялись десятки книжных событий: прошли презентации книг, встречи с писателями и поэтами, VIP-читки, мастер-классы. На нем также были представлены лучшие коллекции издательства «Комсомольская правда», которые могли оценить и купить все гости фестиваля, а также новые книги историка, краеведа Станислава Гольдфарба «Счастливый билет» о строительстве БАМа и «Ангарида» для детского чтения.

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