13 детей погибли на пожарах в Иркутской области за неделю

Иркутские спасатели бьют тревогу. Всего за неделю, в нашем регионе произошло 4 крупных пожара, на которых погибли…13 детей и 6 взрослых. Такой печальной статистики, не помнят даже пожарные со стажем. Причем, трагедии, начиная с 11 марта, начали происходить, буквально одна за другой. Началось все в поселке Маркова, под Иркутском, где в ночь на 11 марта сгорел двухэтажный дом, в котором погибли 62-летний мужчина, а также двое его детей 8 и 10 лет. Самое печальное, что отца и детей могла спасти пожарная сигнализация, но жильцы сами отключили его в феврале из-за постоянных сработок.

Пожар в селе Казачинское. Фото: очевидцы

Уже следующая ночь выдалась трагической в селе Казачинское. Там, также на пожаре в частном доме погибли уже пять человек – двое взрослых и трое детей в возрасте 7, 4 и 3 лет. Все они спали, и просто не услышали треск неисправной электропроводки. Семья сгорела заживо. Еще спустя сутки страшную картину увидели перед собой спасатели, которые приехали тушить дом по улице Горная, в Тайшете. Когда пожарные пробрались внутрь, нашли на полу тела четырех детей. Старшему было 6 лет, средним ребятишкам 4 и 3 года, а самому младшему малышу всего 11 месяцев. Оказывается, в момент пожара, мать детей кормила во дворе домашний скот. Где был отец пока неизвестно. Скорее всего, дети не смогли выбраться из дома и задохнулись.

Дом после пожара в Тайшете. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

С трагедии началась и новая рабочая неделя. Ранним утром, 16 марта, огонь унес жизнь целой семьи. В Усть-Уде сгорели сразу 7 человек: трое взрослых и четверо детей. При этом ребятишки 8, 6, 2 лети 1 года к моменту прибытия МЧС еще были живы. С отравлением угарным газом их срочно доставили в больницу, но спасти им жизнь врачам не удалось. В связи с такой страшной статистикой, спасатели обратились ко всем жителям Иркутской области.

- Просим родителей провести беседы с детьми о пожарной безопасности, - говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Проверьте внутрисетевую электропроводку, ведь короткое замыкание одна из самых частых причин пожаров. Также проверьте состояние печного отопления.

Пожар в Усть-Уде 16 марта. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Добавим, что личный состав МЧС по Иркутской области переведен на усиленный режим службы. В регионе объявлен декадник безопасности. Так, 17 марта спасатели отправятся в рейд по неблагополучным семьям Иркутска. Правда, по словам специалистов, даже этих мер будет недостаточно, если сибиряки будут халатно относиться к собственной безопасности.

Тем временем, врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев обратился к руководителям населенных пунктов, где произошли трагедии с тем, чтобы пострадавшим семьям было предоставлено другое жилье. Если такой возможности сейчас нет, то людей, лишившихся крова должны отправить пункты временного размещения.

irk38mchs Обращение МЧС России по Иркутской области в связи с гибелью детей на пожарах

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