2020-03-16T17:13:08+03:00
Происшествия

13 детей погибли на пожарах в Иркутской области за неделю

Пожары начали происходить почти каждые сутки [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
13 детей погибли на пожарах в Иркутской области за неделю. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области13 детей погибли на пожарах в Иркутской области за неделю. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области
Изменить размер текста:

Иркутские спасатели бьют тревогу. Всего за неделю, в нашем регионе произошло 4 крупных пожара, на которых погибли…13 детей и 6 взрослых. Такой печальной статистики, не помнят даже пожарные со стажем. Причем, трагедии, начиная с 11 марта, начали происходить, буквально одна за другой. Началось все в поселке Маркова, под Иркутском, где в ночь на 11 марта сгорел двухэтажный дом, в котором погибли 62-летний мужчина, а также двое его детей 8 и 10 лет. Самое печальное, что отца и детей могла спасти пожарная сигнализация, но жильцы сами отключили его в феврале из-за постоянных сработок.

Пожар в селе Казачинское. Фото: очевидцы

Пожар в селе Казачинское. Фото: очевидцы

Уже следующая ночь выдалась трагической в селе Казачинское. Там, также на пожаре в частном доме погибли уже пять человек – двое взрослых и трое детей в возрасте 7, 4 и 3 лет. Все они спали, и просто не услышали треск неисправной электропроводки. Семья сгорела заживо. Еще спустя сутки страшную картину увидели перед собой спасатели, которые приехали тушить дом по улице Горная, в Тайшете. Когда пожарные пробрались внутрь, нашли на полу тела четырех детей. Старшему было 6 лет, средним ребятишкам 4 и 3 года, а самому младшему малышу всего 11 месяцев. Оказывается, в момент пожара, мать детей кормила во дворе домашний скот. Где был отец пока неизвестно. Скорее всего, дети не смогли выбраться из дома и задохнулись.

Дом после пожара в Тайшете. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Дом после пожара в Тайшете. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

С трагедии началась и новая рабочая неделя. Ранним утром, 16 марта, огонь унес жизнь целой семьи. В Усть-Уде сгорели сразу 7 человек: трое взрослых и четверо детей. При этом ребятишки 8, 6, 2 лети 1 года к моменту прибытия МЧС еще были живы. С отравлением угарным газом их срочно доставили в больницу, но спасти им жизнь врачам не удалось. В связи с такой страшной статистикой, спасатели обратились ко всем жителям Иркутской области.

- Просим родителей провести беседы с детьми о пожарной безопасности, - говорит заместитель главного государственного инспектора Иркутской области по пожарному надзору Виктор Пашков. – Проверьте внутрисетевую электропроводку, ведь короткое замыкание одна из самых частых причин пожаров. Также проверьте состояние печного отопления.

Пожар в Усть-Уде 16 марта. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Пожар в Усть-Уде 16 марта. Фото: ГУ МЧС России по Иркутской области

Добавим, что личный состав МЧС по Иркутской области переведен на усиленный режим службы. В регионе объявлен декадник безопасности. Так, 17 марта спасатели отправятся в рейд по неблагополучным семьям Иркутска. Правда, по словам специалистов, даже этих мер будет недостаточно, если сибиряки будут халатно относиться к собственной безопасности.

Тем временем, врио губернатора Приангарья Игорь Кобзев обратился к руководителям населенных пунктов, где произошли трагедии с тем, чтобы пострадавшим семьям было предоставлено другое жилье. Если такой возможности сейчас нет, то людей, лишившихся крова должны отправить пункты временного размещения.

irk38mchsirk38mchs
Обращение МЧС России по Иркутской области в связи с гибелью детей на пожарах
315 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Сергей Сокол открыл после капремонта детский сад в Нукутском районе
Жительница Бурятии из ревности застрелила мужчину из его же ружья
В школах Иркутской области будут проводить регулярную дезинфекцию для профилактики коронавируса
Кладоискателя из Иркутской области дважды обманули мошенники
Не стало одного из старейших преподавателей ИГУ Игоря Петрова
Пенсионные накопления жителя Иркутской области незаконно перевели в НПФ
Хотел сбежать в Самару: подростка из Железногорска-Илимского объявили в розыск
Концерт Ирины Аллегровой отменен в Иркутске из-за коронавируса
Несовершеннолетний водитель наехал на железобетонный столб в Тулуне
В причинах пожара в Усть-Уде, который унес жизни семи человек, разбираются следователи
Тестовый матч в новом ледовом дворце "Байкал" перенесли из-за коронавируса
Из-за попытки нажиться на желающих похудеть на сибирячку завели уголовное дело
Внимание, дачники и садоводы: в выпуске 17 марта ищите пакетик с семенами
Две школьницы пострадали в ДТП в Шелехове
Отстрелили почти все крыло: раненого ястреба привезли в Иркутский зоосад
После смертей на пожарах в Иркутской области идут проверки домов многодетных семей, пенсионеров и инвалидов
Причины гибели 384 краснокнижных байкальских осетров выясняют в Бурятии
На младенца в коляске упала глыба льда с крыши здания в Иркутске
Угнали 15 люксовых автомобилей на 50 миллионов рублей: одного члена банды искали 3 года
Случаев заражения коронавирусом в Иркутской области 14 марта нет
День рождения Валентина Распутина 15 марта 2020: вход в музей писателя свободный
Сибиряк отсудил за некачественный смартфон почти сто тысяч рублей
Библиотеку им. Валентина Распутина готовят к открытию в Усть-Уде
Штормовое предупреждение объявили в Иркутской области 15 марта