Имплантация зубов Иркутск: за и против с точки зрения пациента

Решать проблему отсутствия зубов можно различными способами: в их числе все традиционные методы съемного и несъемного протезирования - одиночные коронки, мостовидные конструкции или разного рода протезы. Однако только протезирование на дентальных имплантатах может обеспечить полноценный комфорт, высокое качество повседневной жизни и респектабельность облика.

Качественные имплантаты полноценно выполняют все функции корня зуба, не нуждаются в специфическом уходе и не требуют замены в течение десятков лет, при этом коронка на имплантате визуально неотличима от настоящего зуба. Казалось бы, выбор в пользу дентальной имплантации или имплантация зубов (очевиден - однако многие из нас относятся к возможности установить имплантат настороженно. Люди просто не располагают необходимой информацией.

Стоматология Иркутск DI-Clinic где помогают в сложных случаях, аргументированно развеивают заблуждения и сомнения своих пациентов. Клиника, известная в городе как "Стоматология Сложных Случаев", специализируется именно в области дентальной имплантации Однако главная специализация клиники - дентальная имплантация, имплантация зубов Иркутск. Хирурги-имплантологи DI-Clinic имеют огромный опыт решения любых проблем, связанных с отсутствием зубов, при помощи дентальных имплантатов. Вот что они говорят о различных "за" и "против" имплантации.

Популярное заблуждение "имплантат может не прижиться" - безнадежно устарело. Приживляемость современных качественных имплантатов премиум-класса составляет 99,98% - а в DI-Clinic работают только с лучшими имплант-системами от ведущих мировых производителей. Имплантаты последних поколений изготовлены из полностью биосовместимых материалов, имеют специфическим образом обработанную поверхность, что ускоряет процесс остеоинтеграции.

Вероятность успешной имплантации максимальна, так как врач DI-Clinic четко следует регламентированному протоколу установки, использует исключительно сертифицированные материалы, и осуществляет строгий контроль за состоянием пациента в послеоперационном периоде.

Фото: архив компании

Занятые люди не всегда задумываются об имплантации, так как полагают, что это долгий, сложный и болезненный процесс, способный надолго оторвать их от дел. Однако имплантация в условиях современной клиники - это малоинвазивная операция, проводимая под местной анестезией. Используемые врачами DI-Clinic методы имплантации позволяют пациенту вести обычный образ жизни буквально сразу же после операции.

Что касается противопоказаний, которых опасаются многие пациенты - современные техники, которыми владеют хирурги DI-Clinic, позволили значительно сократить их число. Такие хронические заболевания, как диабет, остеопороз или гипертония не являются абсолютными противопоказаниями к имплантации - нужно лишь внимательно выбирать клинику и врача, которым вы можете без опаски доверить свое здоровье.

Наконец, бытует и такое мнение: традиционные протезные конструкции более надежны, чем конструкции на имплантатах, и потому предпочтительнее. Правильней будет сказать, что протезы просто кажутся более привычными, но это серьезное заблуждение. Ни один, самый совершенный протез, не обеспечит своему обладателю такой уровень повседневного комфорта, как правильно установленный протез на имплантате. Конструкция на имплантате, в отличие от традиционных конструкций, создает нормальную физиологическую замену всему зубу (и корню, и видимой части зуба). Только имплантат обеспечивает нормальную нагрузку на кость челюсти. У человека, установившего имплантаты, с годами не происходит деформаций костей, и что немаловажно - сохраняется естественный овал лица.

В DI-Clinic в распоряжении стоматологов-имплантологов - выбор из более чем десятка лучших имплант-систем премиального качества производства Швейцарии, Израиля, Швеции, Германии. Такое разнообразие необходимо для того, чтобы врач мог выбрать оптимальный вариант для любого, самого сложного или нетипичного клинического случая.

Фото: архив компании

Специалисты клиники – хирурги-имплантологи с двадцатилетним опытом практической работы. Каждый врач на регулярной основе проходит обучение в европейских стоматологических центрах, повышая уровень своей профессиональной компетентности. Недаром в DI-Clinic обращаются пациенты не только из Иркутска и прочих городов Сибири, среди пациентов клиники немало и жителей российских столиц. Серьезные люди, которые привычно выбирают для себя лучшее из возможного, предпочитают решать свои проблемы именно здесь - и это лучшая характеристика клиники.

Контакты Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217 e-mail: edelweiss.irk@gmail.com Сайт: https://diclinic.ru

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