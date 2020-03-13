Мэр Иркутска и председатель правительства региона сложат полномочия

Глава Приангарья Игорь Кобзев принял отставку и.о. первого заместителя губернатора – председателя правительства региона Руслана Болотова.

С 16 марта 2020 года эту должность займет Константин Зайцев, много лет возглавлявший областную налоговую службу. Одна из главных задач, поставленных перед новым руководителем кабинета министров, - реализация национальных проектов.

- Времени на раскачку нет. Прошу вас включиться в работу. Ваш опыт работы важен, он, несомненно, принесет пользу области, - обратился к Константину Зайцеву глава региона.

Председателем правительства региона с 16 марта назначен Константин Зайцев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Также с поста и.о. первого заместителя губернатора в и.о. заместителя главы региона переходит Владимир Дорофеев. Его должность займет экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Дмитрий Викторович, за пять лет в должности главы Иркутска вы приобрели ценный управленческий опыт, ваша работа имеет конкретные результаты, ее по достоинству оценивают многие иркутяне. Хочу предложить вам войти в состав новой управленческой команды региона, занять должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора и лично возглавить координацию работы по ликвидации последствий наводнения. Сегодня это самый сложный участок нашей работы. Уверен, с поставленной задачей вы справитесь, – отметил Игорь Кобзев.

Какой пост займет Руслан Болотов, пока не сообщается. В отставку он ушел по собственному желанию, заявив, что оставаясь членом команды, хотел бы приложить свои усилия на другом фронте работы.

- Уверен, что на новом поприще ваш управленческий опыт и потенциал будут востребованы и полезны жителям, - сказал Руслану Болотову глава региона.