2020-03-13T14:09:20+03:00
Общество

Мэр Иркутска и председатель правительства региона сложат полномочия

Дмитрий Бердников с 17 марта будет исполнять обязанности первого заместителя губернатора
Дарья АМУРСКАЯ
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В правительстве Иркутской области Дмитрий Бердников будет курировать вопросы ликвидации последствий наводнения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.В правительстве Иркутской области Дмитрий Бердников будет курировать вопросы ликвидации последствий наводнения. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Глава Приангарья Игорь Кобзев принял отставку и.о. первого заместителя губернатора – председателя правительства региона Руслана Болотова.

С 16 марта 2020 года эту должность займет Константин Зайцев, много лет возглавлявший областную налоговую службу. Одна из главных задач, поставленных перед новым руководителем кабинета министров, - реализация национальных проектов.

- Времени на раскачку нет. Прошу вас включиться в работу. Ваш опыт работы важен, он, несомненно, принесет пользу области, - обратился к Константину Зайцеву глава региона.

Председателем правительства региона с 16 марта назначен Константин Зайцев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Председателем правительства региона с 16 марта назначен Константин Зайцев. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

Также с поста и.о. первого заместителя губернатора в и.о. заместителя главы региона переходит Владимир Дорофеев. Его должность займет экс-мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

- Дмитрий Викторович, за пять лет в должности главы Иркутска вы приобрели ценный управленческий опыт, ваша работа имеет конкретные результаты, ее по достоинству оценивают многие иркутяне. Хочу предложить вам войти в состав новой управленческой команды региона, занять должность исполняющего обязанности первого заместителя губернатора и лично возглавить координацию работы по ликвидации последствий наводнения. Сегодня это самый сложный участок нашей работы. Уверен, с поставленной задачей вы справитесь, – отметил Игорь Кобзев.

Какой пост займет Руслан Болотов, пока не сообщается. В отставку он ушел по собственному желанию, заявив, что оставаясь членом команды, хотел бы приложить свои усилия на другом фронте работы.

- Уверен, что на новом поприще ваш управленческий опыт и потенциал будут востребованы и полезны жителям, - сказал Руслану Болотову глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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