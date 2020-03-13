Игорь Кобзев: Мы задействуем все силы и средства

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев стал гостем радиостудии «Комсомольская правда» (91,5FM). В эфире обсуждалась ликвидация последствий прошлогоднего наводнения, строительство в Тулуне нового жилья, упрощение процедуры получения садовых участков взамен утраченных... Кроме того, глава Приангарья рассказал о мерах по недопущению повторения подобных катастрофических событий.

Область получит дополнительные федеральные средства

Иркутская область уверенно возвращается в федеральную повестку. Совсем недавно наш регион посетил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин. По итогам визита в Тулун и Нижнеудинск он сообщил, что на восстановление пострадавших от наводнения территорий будут выделены дополнительные средства. Также зампред Правительства РФ отметил, что работа по ликвидации последствий паводка в регионе налажена.

Для ускорения строительства объектов, проектирования и прохождения экспертизы Игорь Кобзев принял решение создать ежедневный штаб, который будет координировать всех застройщиков, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков на территории зоны подтопления.

– Объекты, которые будут построены с участием федеральных, региональных и других привлеченных средств, станут точкой роста всего региона. Поэтому ключевая задача – заниматься стройкой, – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Отвечая на вопрос о причинах особого внимания федерального центра к региону, Игорь Кобзев заявил:

– Иркутская область долгое время была территорией упущенных возможностей. Пришла пора переломить ситуацию. Наш регион заслуживает особого внимания и отношения. Одна из важных обязанностей губернатора – лоббировать интересы области в Москве. Доставать деньги, чтобы с их помощью решать проблемы жителей. Сейчас мы расширяем участие региона в национальных проектах и федеральных целевых программах. Всего на реализацию нацпроектов на территории Иркутской области в 2020-22-м годах запланирован 81 млрд рублей, из них в 2020-м –26,5 млрд рублей, в 2021-м – 27,6 млрд рублей и в 2022-м – 27,23 млрд рублей.Это ресурс, который мы не имеем права упустить. При федеральной поддержке будем строить жилье, дороги, мосты, защитные дамбы, решать экологические проблемы.

Игорь Кобзев также подчеркнул, что использование поступающих в регион федеральных средств будет тщательно контролироваться, как и качество выполняемых работ. Говоря о проблемах, накопившихся в пострадавших от паводка территориях региона, глава Приангарья отметил, что в прошлом году работы по восстановлению жилья в Тулуне и Нижнеудинске шли с отставанием. Пострадавшим от наводнения людям приходилось буквально «выбивать» законные компенсации. Сейчас все изменилось.

– Сегодня мы переломили ситуацию – ускорили строительные работы, упрощаем процедуры получения компенсаций. Уже в апреле в Тулунском районе люди будут справлять новоселье. В этом году в Березовой Роще мы построим 215 частных домов, а в микрорайоне Угольщиков – 8 многоквартирных. Также ускоряем процесс восстановления социальных объектов. В Нижнеудинске сменили недобросовестных подрядчиков, которые затягивали работы по детскому саду №3, художественной школе и районной больнице. Восстановление социальных объектов – приоритетная задача органов региональной, муниципальной власти, строительных организаций. От того, насколько качественно будут сделаны эти работы, зависит комфорт людей, на долю которых выпало много испытаний. Мы должны сделать так, чтобы жители пострадавших территорий стремились остаться здесь, участвовали в развитии своего города и района, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области отметил, что еженедельный контроль строительства жилья и восстановления социальных объектов в зоне ЧС ведется им лично.

– Работает оперативный штаб. По 172 объектам, которые входят в программу восстановления, скорректированы сроки. На сегодняшний день не вижу оснований для их срыва. По многоквартирным домам мы провели консультации с подрядной организацией. Это позволят нам к 1 ноября закончить основные работы на пяти пятиэтажных объектах, и к 1 декабря завершить строительство, – сказал Игорь Кобзев.

Глава региона подчеркнул, что в наиболее пострадавшем от наводнения Тулуне сейчас идет масштабная перестройка, по сути, всего города.

– Мы создаем инфраструктуру, и важно выполнить эту работу так, чтобы жители ощутили повышение уровня комфорта. Необходимо показать большую разницу с тем, что было раньше, –отметил Игорь Кобзев. –В этом году Тулун стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Организатором этого конкурса является Минстрой РФ. Город получит дополнительное федеральное финансирование на благоустройство в размере 70 млн рублей. Средства пойдут на преображение центральной улицы. Реализованный проект обеспечит благоприятную среду, создаст комфортные и безопасные условия в зонах культурного отдыха и досуга.

Дать людям землю – это справедливо

Также Игорь Кобзев рассказал о мерах, направленных на поддержку жителей, лишившихся во время наводнения садовых участков:

– Действующее законодательство не позволяет вдобавок к сертификату на покупку жилья давать еще и возможность бесплатного получения земли. Я предложил областным депутатам поправки в закон, которые решают эту проблему. Если человек лишился и дома, и земельного участка, то ему должны компенсировать и то, и другое. Это будет справедливо. Кроме того, мы хотим упростить процедуру получения бесплатных садовых участков взамен утраченных. Рассчитываю, что депутаты поддержат эту инициативу.

Законопроект предполагает расширение категорий граждан, имеющих право на безвозмездное получение земли. По состоянию на 14 января 2020 года 415 человек – участники восьми садоводческих некоммерческих товариществ – изъявили желание получить земельные участки взамен пострадавших во время ЧС. Обращения граждан как раз и послужили отправной точкой для формирования законодательной инициативы главы региона.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.

– В вопросах обеспечения жителей Иркутской области, пострадавших от прошлогоднего наводнения, давно следовало навести порядок. Детальный анализ ситуации показал: нам вполне по силам создать для людей более комфортные условия. Федеральное законодательство оставляет именно за субъектами право на решение подобных вопросов. Осталась формальность – закрепить это посредством внесения необходимых изменений в закон Иркутской области, – пояснил Игорь Кобзев.

Что касается компенсаций за погибший во время наводнения урожай, то сейчас садоводам не нужно доказывать свою правоту в суде – процедура упростилась.

– Решение суда о факте гибели посевов теперь не требуется, – отметил Игорь Кобзев. –Я подписал соответствующий указ. Теперь нужен только один из документов: акт обследования земельного участка, решение схода граждан или письменное подтверждение гибели посевов от двух человек. Кроме того, срок приема документов продлен до 20 марта. Всем желающим получить компенсации нужно поторопиться. Материальная помощь в размере 10 тыс. рублей за гибель урожая предоставляется в Тулунском, Зиминском, Куйтунском и Нижнеудинском районах, городах Тулун и Зима. Компенсацию может получить только один член семьи и не более чем за один участок.

Также особое внимание в Приангарье уделяется вопросам поддержки предпринимателей, чей бизнес пострадал из-за наводнения. Фонд микрокредитования Иркутской области выдает займы по льготной ставке – 1% годовых. Их общий объем уже составил более 200 млн рублей, в том числе свыше 120 млн рублей получили предприниматели из Тулуна. В рамках визита представителей федеральных органов власти в Иркутскую область в Тулуне прошла встреча с предпринимателями, где обсуждались меры поддержки.

– Внесены изменения в постановления Правительства РФ о том, чтобы Фонду моногородов дать возможность представления займа юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям как на капитальные вложения, так и на текущую деятельность. Правительству Иркутской области поручено продолжить выплату субсидии на возобновление работы бизнеса, – отметил зампредседателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Заместитель председателя ВЭБ.РФ, генеральный директор фонда МОНОГОРОДА.РФ Ирина Макиева подчеркнула, что два соглашения о выдаче займов предпринимателям из Тулуна уже подписаны. Общая сумма выданных фондом средств для двух инвестпроектов составит свыше 25 млн рублей.

В свою очередь, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло подчеркнул, что объем работ по восстановлению территорий, пострадавших в результате паводка, проведен очень большой. При этом есть индивидуальные проблемные вопросы, и каждому из них нужно уделить особое внимание. Среди них – ситуация в Тулунском и Нижнеудинском районах с теми домами, которые не попали в зону затопления, но при этом непригодны для жизни.

–Проблема аварийного жилья в пострадавших районахсерьезная, –рассказалИгорь Кобзев. –Мы договорились с Маратом Хуснуллиным разработать пилотный проект по ускоренной ликвидации аварийного жилья, реализовать его в зоне подтопления и потом масштабировать на другие районы области. За 5 лет за счет федерального, регионального и местного бюджетов возможно расселить все аварийные дома в Тулунском и Нижнеудинском районах.

Глава региона также сообщил, что сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы не допустить повторения событий лета 2019 года:

–Проводятся необходимые противопаводковые мероприятия для защиты населенных пунктов. За счет регионального бюджета идет берегоукрепление реки Уда. Проектируем строительство18-ти защитных дамб. Стоимость на 2020 – 2023 годы составит предварительно 7,2 млрд рублей, в том числе 5,6 млрд рублей из федерального бюджета. После визита Марата Хуснуллина ожидаем решения о выделении из федерального бюджета дополнительных средств на инженерную защиту пострадавших территорий.

Игорь Кобзев отметил, что в настоящее время в Иркутской области в связи с возможными паводками на особом контроле находятся девять районов: Качугский, Жигаловский, Усть-Кутский, Киренский, Казачинско-Ленский, Тайшетский, Чунский, Зиминский, Катангский. В зону повышенного риска попадают 54 населенных пункта с населением более 20 тыс. человек.

–Подготовлен план мероприятий по предупреждению ЧС, –рассказал Игорь Кобзев. –Важно иметь отлаженную систему оповещения, пункты временного размещения людей, запас продовольствия, питьевой воды и ГСМ. Кроме того, необходимо восстановить систему мониторинга и раннего предупреждения о паводках. Я дал поручение расширить сеть гидротехнических постов в верховьях рек. Нужно заниматься и селезащитой, и дноуглублением русел рек. Мы задействуем все силы и средства, чтобы подготовиться к паводку. Права на ошибку у нас нет!