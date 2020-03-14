2020-03-14T16:24:38+03:00
Спорт

Зенит - Урал 14 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛ

Встреча Зенит - Урал состоится 14 марта в 16:30 на стадионе "Газпром-арена", для вас прямая трансляция матча Зенит - Урал [прямая трансляция с 16:30 мск]
Анна ПОПОВА
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Зенит - Урал 14 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛЗенит - Урал 14 марта 2020: прямая онлайн-трансляция матча 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

Несколько игр 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛ уже позади. Завершающей встречей этого игрового дня станет матч Зенит - Урал, который состоится на "Газпром-арене" в Санкт-Петербурге. Начало встречи в 16:30 по московскому времени. Если вы по каким-то причинам не можете пойти на эту игру, и у вас даже нет возможности следить за ней по телевизору, то специально для вас здесь будет прямая трансляция матча Зенит - Урал.

Хоть в этом противостоянии ФК Зенит и кажется явным фаворитом, в последнее время у него все идет не так гладко, как хотелось бы болельщикам. После зимнего перерыва сине-бело-голубые не забили в ворота своих соперников ни одного гола: матчи с Локомотивом и Уфой завершились с одинаковым счетом - 0:0. Да и гегемония команды из Санкт-Петербурга уже под угрозой. На сегодняшний день у подопечных Сергея Семака 14 побед, 5 ничьих и 2 поражения, и прямо в спину им дышит Краснодар, отстающий всего на 6 очков.

Урал же неизменно занимает позицию середнячка в турнирной таблице. Эта команда на 9 строчке с 6 победами, 7 ничьими и 8 поражениями. Уральцы заработали себе репутацию команды, которая может как обыграть лидера, так и проиграть команде с последних мест таблицы. Так в 20 туре екатеринбуржцы сыграли вничью с ЦСКА - 1:1, а уже через неделю потерпели обидное поражение от ФК Сочи, который находится в зоне стыковых матчей - 0:2.

В этом сезоне Урал и Зенит успели встретиться один раз. Произошло это 6 октября 2019 года на "Екатеринбург-арене". Интрига в этой игре исчезла уже на 3 минуте, когда Иванович забил гол в ворота уральцев. А на 27 минуте Оздоев удвоил преимущество сине-бело-голубых.

На первых минутах второго тайма полузащитник гостей из Санкт-Петербурга случайно забил в свои ворота, и тем самым помог хозяевам поля "размочить" счет. За 12 минут до конца этой встречи Азмун точным ударом по воротам екатеринбуржцев поставил точку в этой игре - 3:1, победа ФК Зенит.

Матч Зенит - Урал обещает быть жарким. Сине-бело-голубые будут стараться прервать серию безголевых ничьих на домашней арене, а уральцы - реабилитироваться перед своими болельщиками за поражение от Сочи. Желаем обеим командам удачи в этом трудном матче! Ну а вы, дорогие болельщики, обязательно пролистайте эту страницу чуть ниже - там вас ждет прямая трансляция матча Зенит - Урал!

ИСТОЧНИК KP.RU

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