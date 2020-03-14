Обзор матча Зенит - Урал: хет-трик Азмуна, дубль Дзюбы и первый гол Малкома принесли петербуржцам победу

Вот и закончился матч Зенит - Урал, который проходил в рамках 22 тура Чемпионата России по футболу РПЛ. Его итоговый счет - 7:1 в пользу Зенита - вряд ли можно назвать футбольным. Сине-бело-голубые слишком легко раз за разом вскрывали оборону уральцев и огорчали их голкипера. Хотите узнать, как это было? Тогда читайте обзор матча Зенит - Урал!

Матч Зенит - Урал начался крайне неудачно для гостей из Екатеринбурга. Зенитовцы уже с первых минут завладели инициативой, и совсем не подпускали уральцев к своим воротам.Это привело к тому, что уже на 9 минуте сине-бело-голубые открыли счет. Жирков отдал точную передачу на Азмуна, который без труда поразил ворота Годзюра, который даже не успел среагировать - настолько все быстро произошло.

Такой счет держался лишь в течение 3 минут. Затем уральцы схлопотали фол, и зенитовцы получили право на штрафной удар прямо перед воротами гостей. Попытка забить со "стандарта" успехом не увенчалась - кто-то из защитников Урала отбил мяч головой. Однако завладеть им екатеринбуржцы не успели - его перехватил Дриусси. Тот отдал передачу на фланг, где удачно расположился Ракицкий. Он в свою очередь сделал скрытый пас на Дзюбу, который и пробил по воротам. Таким образом сине-бело-голубые во второй раз обманули зазевавшегося голкипера уральцев.

Думаете, что на этом все? Как бы не так! Еще через 3 минуты Азмун вновь пошел в атаку. Иранец попытался забить с острого угла, но мяч отбил Годзюр. Он выбежал из ворот, чтобы поймать его, но снарядом вновь завладел Сердар. Азмун воспользовался тем, что вратарь уральцев покинул свой пост, и вогнал мяч в сетку.

После этого зенитовцы предприняли еще несколько бесплодных попыток увеличить свое преимущество. Однако на 28 минуте ситуацию изменил Малком, который без малейшего сопротивления вошел в штрафную уральцев и забил четвертый гол, который стал первым для этого футболиста в Российской премьер-лиге.

После перерыва игроки Урала заметно оживились: они стали чаще пытаться войти в штрафную хозяев поля и даже создали несколько по-настоящему опасных моментов. Однако удача в этот день была все-таки на стороне зенитовцев. На 61 минуте Малком попытался оформить "дубль", но в штрафной его встретили несколько защитников Урала. Тогда он отдал пас на Азмуна, который в пятый раз поразил ворота Годзюра.

Спустя 4 минуты у уральцев появилась возможность "размочить" счет. игрок Зенита нарушил правила, и екатеринбуржцы получили право на пенальти. Панюкову без труда удалось обыграть Лунева и забить первый гол для своей команды в этом матче.

Но и такой счет не продержался более 10 минут! На 69 минуте зенитовцы предприняли очередную попытку атаковать ворота Урала: Азмун отдал длинную диагональную передачу на Дриусси, который так вовремя выскочил к воротам, совершил точный удар и в 6 раз переиграл голкипера екатеринбуржцев.

Финальный гол в этой встрече сине-бело-голубые забили на 79 минуте. Во время розыгрыша углового зенитовцами один из футболистов Урала выставил локоть и отбил им мяч. Арбитр увидел в этом эпизоде игру рукой и указал на 11-метровую отметку. Право реализовать пенальти выпало Артему Дзюбе, который спокойно поразил ворота соперников.

На последних минутах шансы забить еще один гол в этой встрече были как у Урала, так и у Зенита. Но счет в итоге остался неизменным. 7:1, победа команды из Екатеринбурга. Сине-бело-голубые закрепились на позиции лидера чемпионата, а то, как изменится положение екатеринбуржцев, мы узнаем только после завершения 22 тура.