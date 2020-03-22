Коронавирус в Бурятии, новости на 22 марта 2020 года: случаев заражения нет, 228 человек под наблюдением медиков

Коронавирус в Бурятии на утро 22 марта не зарегистрирован. Пока можно не переживать. Всех, кто возвращался из-за границы с симптомами ОРВИ, а это 40 человек за последнее время, госпитализировали и обследовали. Из них 22 человека уже выписаны, результаты их анализов на заразу отрицательные. Еще 18 пациентов пока находятся в больницах.

- Медики следят за состоянием людей, прибывших из стран, где есть коронавирус, - сообщили в минздраве Бурятии. - Под медицинским наблюдением находится 228 человек, из них 12, в том числе жители КНР, Японии и один - Бурятии, изолированы в обсерватор. Остальные дома, выдано 14 больничных листков.

Итак, коронавирус в Бурятии, новости на 22 марта. В ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Бурятия» уже изучены анализы 926 человек, тест-систем для лабораторного исследования достаточно. На «горячую линию» Минздрава Бурятии уже поступило 162 звонка, все обратившиеся - под медицинским наблюдением. Кроме того, правительство республики на борьбу с коронавирусом мобилизовало студентов из медицинских университетов и колледжей.

Вот такие новости по коронавирусу в Бурятии на 22 марта. Напомним, что в Иркутской области также пока нет заболевших коронавирусом.

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