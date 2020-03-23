Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске: когда, где, кто участвует

9 мая для каждого россиянина – дата особенная. Уже не так много осталось в живых тех, кто помнит тот самый первый Парад Победы 1945 года на Красной площади в Москве - торжественное окончание Великой Отечественной войны и дата начала новой – послевоенной жизни. Для вас - расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске.

Дань уважения и памяти героям, что уберегли нашу страну от фашистских захватчиков, теперь представляет собой ежегодный Парад Победы. Сейчас его проводят во всех городах России. Организовать торжественное шествие, конечно, не просто, для этого нужны тренировки. Для Вас – расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске.

Готовиться к Параду Победы в столице Приангарья начнут за три недели до 9 мая. Первая репетиция намечена на 17 апреля. В этот день в региональном центре пройдет первое прохождение 18-ти парадных расчетов Иркутского гарнизона.

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске: сила, доблесть и честь

Как сообщили в правительстве региона, в Параде Победы 9 мая 2020 в Иркутске будут участвовать 1139 человек.

«Это военнослужащие гарнизона, сотрудники силовых структур, студенты Восточно-Сибирского института МВД России, представители общественных организаций, - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Для демонстрационного показа привлекается 13 единиц военной техники. Сейчас уточняется вопрос возможности привлечь к Параду Победы в Иркутске и авиацию».

Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске: когда, где, кто участвуетФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Вторая репетиция пройдет 24 апреля. Как отмечают в администрации регионального центра, эти два тренировочных процесса не повлияют на движение транспорта в центре Иркутска - их проведут на автодроме под Академическим мостом. Пока это единственное расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2020 в Иркутске, которое известно. На площади Сперанского у сквера Кирова тренировки состоятся в мае. О том, когда будут перекрывать улицы, мэрия сообщит в апреле.

Улицы 9 мая перекроют

Конечно, сам Парад Победы пройдет 9 мая. Улицы начнут перекрывать уже с 7 утра. Первыми для проезда закроют ул. Омулевского и ул. Декабрьских событий. Там начнется построение колонн «Бессмертного полка». Старт шествия с портретами Героев Советского союза и всех, кто воевал и защищал свою Родину, начнется в 10.30. После иркутян ждет Парад Победы, «Вальс Победы», народные гуляния, а вечером – салют в честь 75-летия Победы!

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