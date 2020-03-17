2020-03-17T08:10:31+03:00
Общество

Председатель Заксобрания Иркутской области Сергей Сокол ушел в отставку

17 марта будет избран новый спикер областного парламента
Яна ЛИСИНА
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Сергей Сокол ушел в отставку.Сергей Сокол ушел в отставку.
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На очередной сессии Заксобрания Иркутской области 17 марта Сергей Сокол заявил о сложении полномочий. Он уходит с поста председателя областного парламента. Напомним, этот пост Сергей Сокол занимал с 2018 года. Тогда он был избран депутатом Заксобрания третьего созыва, затем – спикером.

- Я благодарен за совместную работу. Для меня это один из самых интересных этапов жизни, - сказал Сергей Сокол.

Как дальше сложится карьера экс-спикера? В иркутских телеграм-каналах писали, что он уходит в Госдуму. И эта информация подтвердилась.

Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата Государственной Думы ФС РФ, освободившегося после назначения Ольги Баталиной замминистра труда и социальной защиты РФ.

17 марта днем также будет избрание нового председателя областного парламента. На вопросы журналистов ответит и сам Сергей Сокол.

Уточним, что Сергей Сокол многое успел сделать за два года. Под его председательством принимались социально значимые решения, законы, направленные на поддержку жителей области. Например, парламент поднял размер учебных расходов, повысил выплаты опекунам. Важным был закон об увеличении на размер НДФЛ стипендий студентам-целевикам, а также о бесплатном школьном питании детям с ограниченными возможностями здоровья. Депутаты много работали и по наводнению, отстаивая интересы пострадавших.

СПРАВКА «КП»

Сергей Михайлович Сокол родился в 1970 году в Севастополе, в семье морского офицера. Отец - сотрудник военной разведки. В детстве жил в Колумбии, на Кубе. Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД Российской Федерации. С 1997 по 2002 год занимал должность гендиректора ОАО «Норильскгазпром». С 2008 по 2009 год работал первым заместителем губернатора Иркутской области, исполнял обязанности главы региона. С 2017 года занимал должность советника генерального директора Государственной корпорации «Ростех».

ИСТОЧНИК KP.RU

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