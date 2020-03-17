Избран новый председатель Заксобрания Иркутской области

Сергей Сокол ушел в отставку с поста спикера. Председатель на сессии Заксобрания 17 марта сообщил, что складывает с себя полномочия. В тот же день на повестке встал другой вопрос – кто займет кресло спикера. Парламентарии проголосовали за Александра Ведерникова. Он получил большинство голосов.

Напомним, Сергей Сокол был избран в Заксобрание третьего созыва в сентябре 2018 года. Тогда же его избрали спикером.

- Решение принято в связи с передачей Сергею Соколу мандата депутата ГосДумы, освободившегося после назначения Ольги Баталиной заместителем министра труда и социальной защиты РФ, - сообщили в Заксобрании причину ухода Сергея Сокола.

- Работа в Заксобрании Приангарья – один из самых интересных этапов моей жизни, - сказал Сергей Сокол. - Иркутская область всегда будет для меня очень близкой, и я не уезжаю отсюда, продолжу работу в регионе. Сейчас у меня появилась возможность сделать еще больше для региона на площадке Госдумы, и я по-прежнему буду часто встречаться и с депутатами, и с жителями территорий.

Нового спикера ЗС региона выбирали на сессии 17 марта. Было выдвинуто 2 кандидата - от фракции КПРФ Андрей Андреев, а от "Единой России" - Александра Ведерникова (вице -спикер). Голосование по закону и регламенту Законодательного Собрания региона было тайным, было изготовлено 44 бюллютеня. Как отметили сами парламентарии, впервые в истории ЗС перед тем, как их выдвинуть, этот вопрос обсудили со всеми фракциями. В перерыве прошли консультации. В итоге 15 голосов депутатов - за кандидатуру Андрея Андреева, 29 - за Александра Ведерникова.

- Большим доверием стало для меня уже само участие в этих выборах и неоценимым - победа, - заявил Александр Ведерников после избрания. - Могу сказать, что могие в этом зале более достойны занять этот пост. За эти годы службы жителям Иркутской области вы сформировались как политики которые много сделали. Я обещаю что свой опыт управленческий работы направлю на то, чтобы и дальше вы служили жителям. Спасибо за сказанное доверие.

СПРАВКА «КП»

Александр ВЕДЕРНИКОВ

Родился 10 мая 1969 года в г. Иркутске. Школьные годы прошли в городе Нерюнгри. Окончил в 1993 ИГУ по специальности «Прикладная математика». Работал в Госбанке, в руководстве крупных коммерческих банковских структур . В 2004 году был избран депутатом Законодательного Собрания Иркутской области IV созыва. Работал в составе комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству. В 2008 году был зампредом правительства Иркутской области, координировал работу финансово-экономического блока. В 2010 году был назначен на должность заместителя губернатора Мурманской области. В сентябре 2018 года стал депутатом Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва и был избран на должность заместителя председателя ЗС региона. Первый заместителя секретаря Иркутского регионального отделения «Единой России». Женат, 3 детей.