12-летний школьник из Улан-Удэ едва не умер, когда делал зарядку

В Бурятии 12-летний мальчишка чуть не умер, делая отжимания. Юный спортсмен, видимо, переусердствовал, и у него от напряжения случился разрыв сосуда и кровоизлияние в мозг. Он упал на пол. К счастью, мама была дома и сразу вызвала скорую помощь. Ребенка срочно повезли в больницу.

- Риск повторного кровоизлияния, которое могло привести к летальному исходу, был очень велик, поэтому опытные специалисты решили проводить экстренную операцию, - рассказывают в республиканской клинической больнице имени Н.А. Семашко. - Случай трудный, уже начинался отек мозга из-за кровоизлияния.

Оказалось, что у мальчика аневризма - аномальное строение сосудов головного мозга, из-за этого они и разрываются в любой момент. Это очень опасно, если медикам удается спасти человека, то есть риск, что он останется инвалидом. Но не в этом случае! Операция на уровне сосудов была очень сложной, но врачи в Улан-Удэ справились блестяще, провели ее эндоваскулярным способом - то есть без разрезов, с помощью прокола артерии.

Мальчик пришел в сознание и быстро идет на поправку, осложнений нет. Его перевели в детскую республиканскую клиническую больницу. Еще несколько дней он проведет под наблюдением врачей. А его мама до сих пор в шоке - ребенок раньше не жаловался на плохое самочувствие, и даже гриппом болел очень редко.

Врачи отметили, что в таком случае счет идет на минуты, хорошо, что операцию успели провести в первые же часы после разрыва сосуда.

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