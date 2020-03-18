Брачный договор поможет определить судьбу имущества супругов

Создавая семью, российские молодожены не склонны особо задумываться, сколько они проживут друг с другом (как положено, до гробовой доски или ограничатся годом-другим?) и какой может оказаться при расставании судьба «всего нажитого непосильным трудом». Для многих накануне свадьбы гораздо более важными являются совсем другие вещи: любовь, мечты, атмосфера праздника и семейного единения… Но если такие семьи потом распадаются, то чаще всего это происходит громко и бурно, со скандалами и непониманием, с ссорами и спорами, в том числе и судебными. Хотя всего этого на самом деле можно было очень легко избежать, воспользовавшись таким инструментом, как брачный договор, – уверена нотариус Иркутского нотариального округа Надежда Прядуненко.

- Общее правило раздела имущества между супругами очень простое и старое: все, что нажито за время совместной жизни, делится пополам. Конкретный же порядок раздела долгое время определялся советскими Семейным и Гражданским кодексами, разработанными и принятыми еще в 60-х годах прошлого века. Но в те времена у супругов, как правило, было не очень много имущества, подлежащего разделу: банковских вкладов, например, или автомобилей, - рассказывает Надежда Прядуненко. - Ситуация в бракоразводном деле стала стремительно усложняться начиная с 90-х годов, когда объем собственности у бывших советских людей стал очень быстро увеличиваться: у них появились собственное жилье, земельные участки, предприятия, акции, дивиденды и многое другое. А еще – кредиты и прочие долговые обязательства. Но в законодательстве до сих отсутствует точное и четкое определение общего долга супругов. Каждое дело рассматривается индивидуально, в зависимости от доказательств, представленных сторонами в суд. Бывает, что по долгам одного из супругов у второго изымаются квартиры, машины и, говоря образно, чуть ли не последняя рубашка.

Например, во время совместной жизни супругами приобретена квартира с использованием кредитных средств, право собственности зарегистрировано на имя супруга, кредитный договор заключен также с супругом, который не выполнил своих обязательств по погашению кредита. Имущества, необходимого для погашения кредита, у супруга не имелось. И тогда в качестве погашения кредита была выделена доля этого супруга в соответствии с нормами СК РФ из имущества супруги, нажитого совместно в браке.

- В последние 2 - 3 года многие банки демонстрируют следующую тенденцию: когда с привлечением кредитных средств приобретаются квартира, дом, гараж, земля или любое другое недвижимое имущество, банкиры требуют от супругов заключения брачного договора, где четко указывается собственник покупки – тот человек, на кого возлагается обязанность погашения кредита, - рассказывает нотариус. - Но при разводе факт единоличной собственности на квартиру часто становится неприятным сюрпризом, тем более что и платежи по ипотеке чаще всего осуществляются из общего семейного бюджета.

Между тем брачный договор может быть и совершенно другим – максимально учитывающим интересы супругов.

- Семейный кодекс РФ, принятый в 1995 году, примечателен тем, что в нем было введено понятие брачного договора, который позволил супругам самостоятельно определять право собственности на имущество. Так наряду с совместной собственностью супругов появилось право раздельной собственности на имущество, нажитое супругами в период брака.

Так что будущие супруги могут прийти к нотариусу и, что называется, на берегу точно определить дальнейшую судьбу своего имущества. Они могут, например, закрепить в договоре, что все то, чем владел до брака каждый из них, и впредь останется его единоличной собственностью. Также в этом документе стоит четко расписать права и обязанности, ответственность супругов по обязательствам, в том числе долгам. Брачный договор – штука очень гибкая, к тому же в него всегда можно внести необходимые изменения, а при особой необходимости и вовсе расторгнуть в любой момент.

Наличие брачного договора очень часто спасает одного из супругов от потери имущества, особенно когда второй является индивидуальным предпринимателем или активно участвует в жизни различных юридических лиц: например, становится их учредителем и берет кредиты на их развитие. Кроме того, брачный договор продолжает работать и после смерти одного из супругов и зачастую помогает овдовевшей половине сохранить свое имущество от интересов третьих лиц (банков и иных заимодавцев, детей умершего от первого брака и прочих его наследников). Ведь различные долги гасятся из совместного имущества, а брачный договор определяет правовой режим раздельного имущества: из него долю умершего должника выделить невозможно.

СПРАВКА «КП» (или «ЯЗЫКОМ ЦИФР», «ЦИФРА НОМЕРА»)

В 2015 году на территории Иркутской области было нотариально удостоверено 439 брачных договоров, в 2017-м – 833, по итогам 2018-го – 1102.

КСТАТИ

- Согласно Семейному кодексу к общему имуществу не относятся драгоценности и предметы роскоши, имущество, приобретенное каждым из супругов до вступления в брак, имущество, подаренное одному из супругов или перешедшее ему в наследство, результаты интеллектуальной деятельности, личные вещи и предметы гардероба. Впрочем, конкретную судьбу всех этих вещей можно также определить в брачном договоре.

- В этот документ может быть включен пункт, фиксирующий сумму, которую каждая сторона ежемесячно будет вносить в семейный бюджет. Однако брачный договор призван регламентировать не только решение имущественных споров, но также условия содержания общих детей. Кроме того, некоторые семейные пары включают в договор меру наказания за супружескую неверность. В качестве компенсации морального вреда выступает крупная денежная сумма или даже имущество – это может быть автомобиль или недвижимость. Данный пункт абсолютно законен.

- Что касается межличностных отношений мужа и жены, их взглядов на вопросы воспитания детей и условия быта, то эти аспекты брачный договор устанавливать не может. Претензии супругов к данным сферам жизни суд не примет во внимание.

- Закончить документ лучше всего фразой о том, что разногласия по данному контракту стороны решат путем взаимных переговоров. Если не удастся достичь компромисса, разрешить спор поможет действующее законодательство.

Самые необычные брачные контракты самых богатых людей в мире.

- При заключении брачного договора основатель социальной сети «Фейсбук» Марк Цукерберг и Присцилла Чен в 2012 году оговорили, что как минимум один раз в неделю они будут проводить время вместе и организовывать свидания.

- Николь Кидман в брачном договоре с Китом Урбаном указала, что готова ежегодно выплачивать мужу 600 тысяч долларов в случае, если он полностью откажется от употребления алкоголя и кокаина.

- Лайза Готтенгензен, жена Дастина Хоффмана, при заключении контракта не только запретила ему сниматься в любых эротических сценах, но и участвовать даже в небольших отрывках, хотя бы с намеком на поцелуй.

- В контракте Билла Гейтса и его супруги Мелинды есть очень интересное условие: жена разрешает основателю Microsoft проводить одну ночь в году с бывшей любовницей.

- Самым скандальным брачным договором Голливуда считается контракт между Томом Крузом и Кэти Холмс. Вот лишь некоторые его пункты:

- жена обязана соглашаться со всем, что говорит и думает ее муж;

- семья должна придерживаться устоев Межгалактической федерации планет;

- если вдруг на Земле начнется межгалактическая война, жена обязана улететь вместе с мужем и детьми на космическом корабле на другую обитаемую планету, иначе она лишается всех средств.

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