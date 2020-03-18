2020-03-18T13:11:01+03:00
Общество

Игорь Кобзев: Уровень жизни населения должен соответствовать потенциалу региона

Глава Приангарья огласил послание о положении дел и основных направлениях областной государственной политики [аудио]
Юлия УЛЫБИНА
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Игорь Кобзев: Уровень жизни населения должен соответствовать потенциалу региона. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.Игорь Кобзев: Уровень жизни населения должен соответствовать потенциалу региона. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области.
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Исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев выступил с посланием о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020-м на сессии Законодательного Собрания региона.

Он напомнил, что возглавляет область три месяца, и признался, что этот период стал для него особым опытом, непростым и очень ценным.

- Много езжу по региону, встречаюсь с людьми. Это позволило погрузиться в проблемы, понять, чем и как живет Приангарье. Вопросов много. Поэтому важно выделить основные приоритеты и принципы работы, которыми мы должны руководствоваться. Предлагаю на все задачи смотреть, прежде всего, через призму того, как чувствует себя каждый житель области. Все ли в порядке? Обеспечена ли безопасность? Есть ли работа? Доступен ли детский сад для малышей? Есть ли возможность получать качественную медицинскую помощь, образование, заниматься спортом, интересно проводить свободное время? За всеми планами, таблицами и графиками мы всегда должны видеть человека, - подчеркнул Игорь Кобзев.

Глава региона отметил, что для жителей области честный диалог с властью сегодня важен как никогда.

- Оценить ситуацию, понять положение дел, вникнуть в конкретные проблемы региона можно только встречаясь с людьми напрямую. Прямой диалог должен стать основой работы власти на всех уровнях, - заявил он. - Пришло время вернуть доверие людей. Вернуть его делом, результатом – простым, зримым, ощутимым. Уровень жизни населения должен соответствовать потенциалу региона. Люди увидят изменения, услышат ответы на свои вопросы. Тогда они будут знать, что власть с ними и за них. Тогда мы сможем говорить о том, что наладили работу.

Вернуть доверие людей – это первый из пяти ключевых приоритетов развития, обозначенных в послании. В числе других:

навести в регионе порядок, сделать его удобным для жизни,

защитить экономику от современных угроз, вернуть Приангарье в федеральную повестку.

- Нам необходимо объединить усилия. Я готов работать со всеми конструктивными силами, вне зависимости от политических предпочтений.

Считаю, что открытость и прозрачность в работе должны стать визитной карточкой органов власти Иркутской области на всех уровнях, - сказал Игорь Кобзев.

Послание врио губернатора Игоря Кобзева: Первый и главный принцип — это ориентир на человека

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ИСТОЧНИК KP.RU

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