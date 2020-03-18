Поправки в Конституцию РФ: уважение к труду и защита прав граждан

Поправки в Конституцию РФ будут вынесены на общероссийское голосование 22 апреля 2020 года. В числе основных изменений закрепление обязательных требований к должностным лицам, полномочия которых непосредственно связаны с обеспечением безопасности страны и суверенитета государства, и формирование Государственного Совета, статус которого будет определяться специальным федеральным законом. Кроме того, в Конституцию вносятся важные социальные нормы: в частности, минимальный размер оплаты труда должен быть не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Также гарантируется обязательная индексация пенсий. Всего изменения коснутся 41 статьи действующей Конституции.

Поправки закрепляют важные социальные гарантии и направлены на поддержку семьи, ее ценностей, всестороннюю защиту детей, обеспечение доступного и качественного образования, здравоохранения, достойного уровня жизни людей старшего возраста.

Виталий Толстов, вице-президент Иркутского регионального объединения работодателей «Партнерство товаропроизводителей и предпринимателей», в числе важных поправок назвал ту, которая гласит: «Российская Федерация уважает труд граждан и обеспечивает защиту их прав».

- Мы недооценивали человека труда в прежней редакции Конституции. Если это будет закреплено, то и человек будет иметь больше прав на защиту и обеспечение собственных возможностей. Абсолютно поддерживаю эти нововведения. Я человек прежней формации и считаю, что человек труда должен быть поддержан и защищен, - подчеркнул он.

Дмитрий Федотов, председатель Общественного совета при Министерстве труда и занятости Иркутской области, доктор экономических наук, профессор кафедры международных отношений и таможенного дела Байкальского государственного университета, тоже отметил, что в настоящее время работники трудовых коллективов слабо защищены.

- Действующие профсоюзные объединения неспособны в полной мере отстоять интересы трудящихся. Профсоюзы и наемные работники находятся в неравных условиях с администрацией предприятий (прежде всего негосударственных), ведя диалог об условиях труда и об оплате. Руководство предприятий обладает большим арсеналом инструментов избавиться от несогласных и нелояльных ему наемных работников, - сказал Дмитрий Федотов.

Анастасия Дубровина, руководитель Иркутского регионального волонтерского центра, обратила внимание на поправку о том, что Правительство Российской Федерации «осуществляет меры по поддержке институтов гражданского общества, в том числе некоммерческих организаций, обеспечивает их участие в выработке и проведении государственной политики; осуществляет меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».

- В Иркутской области достаточно мощное волонтерское движение. Молодые люди активно включаются в такие проекты добра, искренне готовы помогать. Быть добровольцем сегодня – это почетно. Здорово, что поддержка волонтерской деятельности будет закреплена в Конституции, - отметила Анастасия Дубровина. - Думаю, это позитивный пример взаимодействия власти и общества, а еще доказательство того, что добрые дела нам всем нужны.