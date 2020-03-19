Константин Зайцев: Я – патриот Иркутской области

Константин Зайцев, с 16 марта 2020 года назначенный и.о. первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области, стал гостем радиостудии «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM).

Речь шла о задачах, которые обозначил перед правительством в послании о положении дел и основных направлениях областной государственной политики глава Приангарья Игорь Кобзев. В числе главных – исполнение национальных проектов.

- Мы уже мониторим в ежедневном режиме исполнение в регионе нацпроектов, - сказал Константин Зайцев. - Главное: не потерять федеральные деньги, как это произошло в 2019 году, а качественно и эффективно их использовать.

В эфире также обсудили тему распространения коронавируса и ситуацию в туристической сфере региона.

- По некоторым оценкам, турбизнес в связи с этой ситуацией может потерять порядка 300 млн рублей. Но это, как говорится, средняя температура по больнице. Возможно, он наоборот приобретет. Если к нам не едут граждане Китая и стран Европы, выбрать местом отдыха Байкал вполне могут наши соотечественники. Так что пока говорить о потерях в турсфере преждевременно, - пояснил Константин Зайцев.

Кстати, в своем послании глава Приангарья выступил с инициативой о включении Иркутской области в перечень регионов Российской Федерации, где введен курортный сбор.

С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев.

Полученные средства предлагается сделать целевыми и направить на реконструкцию памятников деревянного зодчества, каковых в регионе около 3,5 тысяч, а это четверть от всех подобных объектов в России.

- Мы над этой темой работаем, - отметил Константин Зайцев.

И.о. председателя правительства области также подчеркнул, что готов работать на благо Приангарья.

- Я патриот Иркутской области, - заявил он. - Если посмотреть мою биографию, станет очевидно, что возможностей покинуть регион и закрепиться в Москве было предостаточно, но пребывание в столице страны я всегда расценивал лишь как командировку. У меня есть понимание, как и что должно развиваться в Иркутской области. Искренне хочу это реализовать. Уверен, что, работая в команде с главой региона Игорем Кобзевым, мне это удастся.

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С новой должностью! В студии - ио председателя правительства Иркутской области Константин Зайцев 00:00 00:00

Константин Зайцев

Константин Борисович Зайцев родился 9 января 1970 года в Ангарске.

В 1980-х профессионально занимался лыжным спортом, выступал на российских и всесоюзных соревнованиях, был в сборной ЦСКА. В 1988 - 1991 годах служил в армии.

В 1993 –м окончил Иркутский институт народного хозяйства по специальности «Бухгалтерский учет, анализ хозяйственной деятельности и контроль», в 1996 -м - Иркутскую академию народного хозяйства по специальности «Юриспруденция».

Затем работал в Ангарской нефтехимической компании. Избирался депутатом городской Думы Ангарского муниципального образования (1998 – 1999).

В 2004 - 2007 годах занимал должность Главного федерального инспектора в Иркутской области.

С 1999 по 2003 и с 2007 по 2011 был депутатом Государственной Думы.

С 16 января 2012 года назначен руководителем Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области.

С 16 марта 2020 года исполняет обязанности первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области.

Константин Зайцев - кандидат экономических наук. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.