Взятку в 8 миллионов рублей получил полицейский из Бурятии
За получение крупной взятки задержан начальник одного из отделов МВД в Бурятии. По версии следствия, в марте 2017 года высокопоставленный полицейский, используя свои полномочия, дал указание своим подчиненным сотрудникам приостановить работу принадлежащего местному предпринимателю карьера, с которого для строительства автодороги «Култук-Монды» поставлялась песчано-гравийная смесь.
После этого, через своего знакомого, он организовал поставку на стройку песчано-гравийной смеси с другого карьера, где ее добывали незаконно. Следователи выяснили, что за это, полицейский с мая по июль 2017 года получил взятку в 8 миллионов рублей.
- Возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере за незаконные действия», - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.
Сейчас решается вопрос об избрании в отношении полицейского меры пресечения. Возможно, вскоре, его заключат под стражу. Собираются все доказательства его вины.
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ИСТОЧНИК KP.RU