ДТП с маршруткой Зима-Саянск: есть пострадавшие

Потребовалась помощь медиков. Около 8.30 утра 19 марта на дороге, связывающей города Зима и Саянск, столкнулись маршрутное такси и автомобиль «Пежо 308». По предварительным данным, иномарка на скорости врезалась в маршрутку. Управляла легковым автомобилем 48-летняя женщина.

«Предварительно сотрудниками ГИБДД региона установлено, что водитель «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Транзит», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария произошла вблизи города Саянск. Как сообщают сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, в салоне маршрутки на момент ДТП ехали 2 пассажира. Ни им, ни водителю рейсового микроавтобуса «Зима-Саянск» госпитализация не нужна. Медицинская помощь потребовалась женщине-водителю «Пежо 308».

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