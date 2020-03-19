2020-03-19T05:58:22+03:00
Происшествия

ДТП с маршруткой Зима-Саянск: есть пострадавшие

Авария с маршрутным такси "Зима-Саянск" произошла утром 19 марта в Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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ДТП с маршруткой Зима-Саянск: есть пострадавшиеДТП с маршруткой Зима-Саянск: есть пострадавшиеФото: ГУ МВД по Иркутской области
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Потребовалась помощь медиков. Около 8.30 утра 19 марта на дороге, связывающей города Зима и Саянск, столкнулись маршрутное такси и автомобиль «Пежо 308». По предварительным данным, иномарка на скорости врезалась в маршрутку. Управляла легковым автомобилем 48-летняя женщина.

«Предварительно сотрудниками ГИБДД региона установлено, что водитель «Пежо 308», двигаясь в направлении города Зима, не справилась с управлением и допустила выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Форд Транзит», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Авария произошла вблизи города Саянск. Как сообщают сотрудники УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области, в салоне маршрутки на момент ДТП ехали 2 пассажира. Ни им, ни водителю рейсового микроавтобуса «Зима-Саянск» госпитализация не нужна. Медицинская помощь потребовалась женщине-водителю «Пежо 308».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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