Распространение в мире коронавирусной инфекции меняет жизни жителей практически всей планеты. Не обошло это стороной и сибиряков – школьники раньше ушли на каникулы, студенты обучаются дистанционно, отпуска в жарких странах у многих отменены. И сегодня поступило новое известие от властей региона – с завтрашнего дня, с 20 марта, перестанут работать все учреждения культуры в столице Приангарья. Музеи закрыты из-за коронавируса в Иркутске, а вместе с ними – театры, библиотеки.

«Для нас важно предотвратить распространение инфекции на территории Иркутской области, в частности, в Иркутске. Необходимые меры вводятся согласно приказу Министерства культуры Российской Федерации», - прокомментировал на сайте Правительства Иркутской области сообщение заместитель министра культуры и архивов региона Руслан Дячук. - «Отменяются все культурно-массовые мероприятия».

И хотя на территории Иркутской области коронавируса нет по данным на 19 марта, власти намерены сделать все, чтобы так продолжалось и дальше. В связи с этим отменяются гастроли и спектакли с участием артистов из других регионов.

Из-за коронавируса отменены концерты участников фестиваля «Джаз на Байкале», балеты «Щелкунчик» и «Дон Кихот» в Музыкальном театре Иркутска, так как на них должны были приехать приглашенные певцы, музыканты и танцоры. «Джаз на Байкале» с апреля перенесли на ноябрь 2020 года. О времени, когда пройдут спектакли пока ничего неизвестно. Гастроли театров сейчас также под большим вопросом.

«В областных учреждениях культуры проводится уборка помещений с использованием специальных дезинфицирующих средств, при этом особое внимание уделяется дверным ручкам, подлокотникам кресел, перилам и экспонатам», - добавляют региональные власти.

На какой срок музеи закрыты из-за коронавируса в Иркутске, неизвестно. Когда театры вновь пустят в свои залы поклонников постановок, а библиотеки – читателей, правительство сообщит в отдельном распоряжении.

Читайте также:

Отмена концертов из-за коронавируса в Иркутске: Ягудин, Дюжев, Аллегрова, Артик и Асти, Би-2 не приедут в Иркутск. Список отмененных из-за коронавируса в Иркутске концертов, фестивалей и соревнований (подробности)

Более 200 жителей Иркутской области находятся под наблюдением в связи с коронавирусом (подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08