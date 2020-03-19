Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 марта 2020 года, что известно сейчас
Сводки о распространении опасной болезни сегодня как сводки с фронта. Жителям важно знать, каково положение дел. Скажем сразу - коронавирус в Бурятии, по последним данным на 19 марта, не отмечен. В республике все относительно спокойно, принимаются меры, чтобы задержать заразу.
- На 19 марта 2020 под медицинским наблюдением находится 192 человека, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, в том числе изолированы и в обсерватор, развернутый на базе Госпиталя для ветеранов войн, 9 граждан КНР, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии. - За остальными осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 13 листков нетрудоспособности.
В Республиканской клинической инфекционной больнице Бурятии находится 14 человек, прибывших из неблагополучных стран, имеющих симптомы ОРВИ. В Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии достаточно диагностических тест-систем для того, чтобы определить коронавирус. Исследования проводятся в вирусологической лаборатории центра круглосуточно.
А всего исследования на коронавирус в Бурятии проведены для 656 человек. Изучали состояние здоровье тех, кто заболел пневмониями или находился под медицинским наблюдением после возвращения из неблагополучным по этой инфекции странам, имея при этом симптомы ОРВИ.
ИСТОЧНИК KP.RU
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