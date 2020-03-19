Коронавирус в Бурятии, последние новости на 19 марта 2020 года, что известно сейчас

Сводки о распространении опасной болезни сегодня как сводки с фронта. Жителям важно знать, каково положение дел. Скажем сразу - коронавирус в Бурятии, по последним данным на 19 марта, не отмечен. В республике все относительно спокойно, принимаются меры, чтобы задержать заразу.

- На 19 марта 2020 под медицинским наблюдением находится 192 человека, прибывших из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, в том числе изолированы и в обсерватор, развернутый на базе Госпиталя для ветеранов войн, 9 граждан КНР, - сообщает пресс-служба минздрава Бурятии. - За остальными осуществляется медицинское наблюдение на дому, выдано 13 листков нетрудоспособности.

В Республиканской клинической инфекционной больнице Бурятии находится 14 человек, прибывших из неблагополучных стран, имеющих симптомы ОРВИ. В Центре гигиены и эпидемиологии в Бурятии достаточно диагностических тест-систем для того, чтобы определить коронавирус. Исследования проводятся в вирусологической лаборатории центра круглосуточно.

А всего исследования на коронавирус в Бурятии проведены для 656 человек. Изучали состояние здоровье тех, кто заболел пневмониями или находился под медицинским наблюдением после возвращения из неблагополучным по этой инфекции странам, имея при этом симптомы ОРВИ.