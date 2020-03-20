Песни Великой Победы: «Песня женщины»

Песни Великой Победы!

«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…» Помните строки из знаменитого фильма «Офицеры»? До дрожи, до мурашек, до слез пробирают эти слова.

В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне «Комсомолка» совместно с Иркутским региональным отделением партии «Единая Россия» продолжает проект «Песни Великой Победы».

Следующий выпуск посвящаем композиции…

"ПЕСНЯ ЖЕНЩИНЫ"

Автор слов Роберт Рождественский,

композитор Евгений Птичкин

На плече твоем до зари лежать,

О любви шептать ночью вешнею,

Сыновей рожать, дочерей рожать -

Исполнять свое дело вечное.

Припев:

Довоюй, родной! Дотерпи, родной!

Не давай вздохнуть злому ворогу!

Мы за вас горой, вы за нас стеной,

Все у нас с тобой нынче поровну!

Как мы держимся - у людей спроси.

Подсчитают пусть люди добрые,

Сколько баб теперь на большой Руси

До замужества стали вдовами.

Припев.

Я бы выпила, да запал не тот.

Я сплясала бы, да не хочется.

Это жизнь идет, и война идет.

Неизвестно, что раньше кончится…

Припев.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Кристина БАБУШКИНА, актриса театра и кино:

- Моя любимая военная композиция - «Песня женщины» в исполнении Людмилы Гурченко. Это невероятно трогательная песня о женщинах на Великой Отечественной войне. У меня всегда наворачиваются слезы, когда слушаю или пою ее сама.

У нашей страны есть историческое наследие, и мы обязаны не забывать его. Мы должны чтить память о подвигах, которые были совершены ради нас. Именно фронтовые песни, которые мы поем 9 Мая и не только, передают нам частичку того страшного времени и дают возможность прочувствовать его сердцем, приобщиться к великому празднику - Дню Победы.

ИЗ ИСТОРИИ

«Песню женщины» впервые спела Людмила Гурченко в фильме Евгения Матвеева «Особо важное задание», вышедшем на большие экраны в 1980 году. Ленту одномоментно выпустили в кинотеатрах по всему СССР, устроив ему всесоюзную премьеру.

Стихи к песне написал поэт Роберт Рождественский, а музыку - композитор Евгений Птичкин. Эта композиция повествует о нелегкой судьбе женщин во время Великой Отечественной войны, которые до последнего верили, что их любимые мужчины, супруги и сыновья вернутся из боя. В киноленте Людмила Гурченко потеряла мужа на фронте, и поэтому в ее исполнении эти строки звучали особенно трогательно:

Довоюй, родной! Дотерпи, родной!

Не давай вздохнуть злому ворогу!

Мы за вас горой, вы за нас стеной,

Все у нас с тобой нынче поровну!

И по сей день «Песня женщины» звучит на концертах военной музыки, и каждый раз слушатели не в силах сдержать слез - такая глубокая женская печаль скрыта в этих словах и мелодии.