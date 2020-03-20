«Отдых и положительный настрой»: китаец, первый в России перенесший коронавирус, поделился секретами выздоровления

Этот улыбчивый китаец по имени Вань Юньбинь из Забайкалья - один из первых, кто заболел коронавирусом в России. И он же первым победил заразу. Как? Благодаря правильному лечению и нехитрым рекомендациям. Он поделился секретами выздоровления со своей женой (она родом из Бурятии), а она перевела их на русский язык и озвучила для всех.

- Ван Юньбинь считает, что самое главное - хорошо отдыхать и сохранять положительный настрой, - рассказала его супруга. - Важно носить маски в людных местах, чаще проветривать помещения, не курить и не пить алкоголь - это вредит организму. Соблюдайте профилактику и не паникуйте, психологически поддерживайте родных и друзей, если у них вдруг обнаружат признаки болезни. Мы первыми столкнулись с новой инфекцией, были в изоляции, и теперь можем смело поделиться опытом. Сейчас у нас все хорошо.

Болезнь протекала в легкой форме. Фото: правительство Забайкалья.

Напомним, Вань Юньбинь загремел в больницу 26 января. Вместе с семьей, женой и двухлетней дочкой он только что вернулся домой в Читу из отпуска в Поднебесной. Кашлял, температурил, а ведь в Китае как раз бушевал коронавирус. Медики заподозрили инфекцию, и не зря - анализы оказались положительными. Заболевшего изолировали в отдельный бокс и позаботились, чтобы лечиться было комфортно.

- Бокс выделили на первом этаже, светлый, теплый, с отдельным санузлом и водой, - рассказывает главврач инфекционной больницы Забайкальского края Сергей Юрчук. - Питание у пациента было четырехразовое, сбалансированное. Обязательно проводилась трехразовая уборка помещения.

В соседнем боксе расположились его супруга и дочка. Малышка тоже приболела, но, к счастью, это был не коронавирус, а обычное ОРВИ. Ван Юньбинь во время лечения общался с семьей по телефону. Спросить китайца о самочувствии с помощью онлайн-переводчика удалось и корреспонденту «Комсомолки».

- Чувствую себя хорошо. У семьи нет проблем, у ребенка уже нет лихорадки, - рассказал он, находясь в боксе.

Выписавшись из больницы, он поблагодарил врачей. Фото: правительство Забайкалья.

Болезнь прошла в легкой форме, единственное, что беспокоило мужчину - небольшой кашель. Местные врачи постоянно консультировались у федеральных коллег, обеспечили семье внимание и правильное лечение. Спустя две недели анализы показали - здоров! В середине февраля семья выписалась и вернулась к привычной жизни: сейчас Ван Юньбинь дома с ребенком, а его жена - в командировке в Амурской области.

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