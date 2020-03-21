Саночник Семен Павличенко: «Коронавирус пережду у бабушки в деревне»

Лучший саночник мира прошлого года братчанин Семен Павличенко завершил сезон 2019/2020, добавив в свою богатую коллекцию наград еще одну медаль. На проходившем в Сочи чемпионате России, который состоялся, несмотря на вспышку коронавируса, 28-летний сибиряк завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке. Чтобы уйти в отпуск на мажорной ноте и завоевать золото, Семену не хватило всего 0,224 секунды - именно столько он уступил напарнику по сборной России и, кстати, лучшему саночнику в мире в этом сезоне Роману Репилову из Московской области.

Ну а что же Семен? Этот год для братчанина выдался не таким триумфальным, как прошлый. Напомним, тогда он выиграл чемпионаты мира, Европы, России и, став первым в общем зачете Кубка мира, взял «Большой хрустальный глобус». Нынче успехи Семена пусть и скромнее, но они есть: он завоевал (загибайте пальцы) серебро чемпионата Европы в Лиллехаммере, серебро Кубка России, золото в командной эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге, золото в Сигулде и бронзу в Кенигзее! Таким образом, Семен Павличенко вновь попал в тройку сильнейших саночников мира, завоевав бронзовый «Хрустальный глобус».

- Сезон в целом прошел хорошо, - отвечает Семен Павличенко корреспонденту «КП-Иркутск» сразу после окончания чемпионата России. – Считаю, 3-место успехом. В этом году я начал испытывать новый инвентарь, с прицелом на Олимпиаду 2022. Все-таки на старых санях уже далеко не уедешь. А соперники усовершенствуют инвентарь каждый год.

В этом году Семен завоевал бронзовый Хрустальный глобус. Фото: федерация санного спорта России

Кстати, помимо спортивных побед, Семен Павличенко давно приучил своих подписчиков в соцсетях к необычным постам. Летом прошлого года он удивил всех, выложив фотографии, на которых, он, сменив профессию, подрабатывает полировщиком автомобилей в своем сервисе, в родном Братске. А перед самым Новым годом попробовал себя в роли блогера и актера. Саночник вместо спортивной экипировки надел строгий смокинг и прямо в нем проехал по саночной трассе. Семен в роли Джеймса Бонда снял видеоролик, который затем выиграл одну из номинаций в конкурсе известного блогера Юрия Дудя. А в награду получил… новый элегантный смокинг!

- Я вообще в первый раз участвовал в каком-либо конкурсе - и сразу победил, - говорит Семен. – Сертификат я уже получил, остается добраться до Москвы, примерить костюмчик и забрать его. Сразу скажу, я выберу самый лучший смокинг.

Кстати, к блогерству Семена явно тянет. С камерой он не расстается и не устает снимать ролики. Например, записывал видеообращение, в котором в стихах поздравлял женщин с 8 Марта, а недавно выложил 5-минутное смонтированное видео о том, как он учится кататься на сноуборде.

- Да, я с удовольствием бы стал блогером после окончания карьеры, - смеется Семен. – Обожаю снимать видео, стараюсь учиться делать это лучше. Что нужно чтобы стать знаменитым блогером? Найти тему, которая будет интересна людям. У меня пока идей нет. Просто стараюсь ближе и интереснее знакомить подписчиков с санным спортом.

Фото: личная страница Семена Павличенко в соцсети.

Ну а бабушку Семена Аллу Рауфовну, которая воспитывала его в детстве, сейчас интересует главный вопрос: когда ждать любимого внука в гости? Ведь каждый год после окончания сезона Семен сразу едет в родную Сибирь. В прошлом году и вовсе побывал дома три раза за год, несмотря на короткий отпуск.

- В этот раз обещал приехать в апреле, - рассказывает нам Алла Рауфовна. – Но приедет ли из-за этого коронавируса, пока вопрос. Вот переживаю. Очень соскучилась по Семе. Уже горлодера свежего для него наделала - он его еще осенью заказывал. Ну и, конечно, его ждет любимый борщ.

- За новостями о коронавирусе слежу не каждый день, - отвечает Семен. – Не знаю, что будет дальше. Скажу лишь, что в медицинских масках саночники из сборной России ходили по аэропортам и до вспышки коронавируса. Надеюсь, внутренние рейсы не отменят. А если даже отменят, рвану в родной Братск на машине. А что? Я давно мечтал увидеть всю страну из окна своей машины. Вот и пережду коронавирус в деревне у бабушки.

Ждут в Братске Семена не только вкусные блюда и отдых, но и физический труд. Помощь бабушке и дедушке никто не отменял. Вернувшись с Олимпиады-2018, Семен счищал с крыши дома снег, а прошлым летом обрезал яблоню во дворе.

- В этот раз уж больно сильно разрослась береза во дворе, - говорит Алла Рауфовна. - Уже до проводов достает. Вот, хотим Сему попросить, чтобы обрезал. Еще он с посадками нам всегда помогает. Так что очень ждем тебя, внучок!

- Помогу бабушке, и вновь полировать автомобили пойду, - добавляет Семен. – Еще и продавцом в своем магазине автомобильных товаров подработаю обязательно.

Семен с бабушкой и дедушкой. Фото: личный архив Семена Павличенко.

Недавно Семен Павличенко признавался, что перед началом самого удачного сезона в карьере 2018-2019 он задумывался о завершении спортивной карьеры, чтобы больше времени уделять семье: жене и двум сыновьям. Сейчас таких мыслей у братчанина нет. Он мечтает вернуть титул сильнейшего саночника мира уже в следующем сезоне.

- Еще поборемся, - говорит Семен. – Я все тот же самый Семен Павличенко, который способен побеждать и делать это красиво. У меня с моим тренером Эдуардом Бурмистровым еще много идей, которые хочется воплотить. Мотивация у меня огромная, остается ее реализовать.

А еще Семен Павличенко уверен, что саночников из Братска на первых ролях в сборной России вскоре станет больше. Например, 25-летний земляк и друг Семена Александр Горбацевич, который в этом сезоне, на чемпионате мира в Сочи даже опередил своего более звездного напарника. А на завершившемся чемпионате России Александр, так же как и Семен завоевал серебро.

- Я всегда очень радуюсь за Александра Горбацевича, - говорит Семен. – Тренеру говорю, что у нас подросло отличное молодое поколение. Так что, у нас есть отличная смена из будущих чемпионов.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участник двух Олимпиад: Сочи-2014 - 5-е место, Пхенчхан-2018 - 14-е место.

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018, 2019), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015, 2019), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный победитель и призер этапов Кубка мира. Обладатель «Большого хрустального глобуса» (2019) и бронзового (2020). Чемпион России - 2019.

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