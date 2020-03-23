Названы регионы с самыми высокими зарплатами: Иркутская область на 19 месте, Бурятия - на 23

Какая работа приносит больше всего денег? Наверняка каждый задавался этим вопросом, когда выбирал профессию. Ведь всем хочется, чтобы призвание приносило не только удовольствие, но и неплохое жалование. Специалисты из агентства "РИА рейтинг" решили выяснить, какие специальности в нашей стране самые "хлебные". Для этого они изучили средние зарплаты представителей разных отраслей во всех регионах России, и сравнили самые высокие показатели между собой. Кстати, Иркутская область и Бурятия заняли в итоговом рейтинге неплохие места - давайте изучим его вместе!

Оказалось, что самую высокое жалование в России получают нефтяники, которые добывают "черное золото" на Сахалине - в среднем они получают 368 тысяч рублей в месяц. За ними идут финансисты из Москвы, зарплата которых значительно ниже - 171 тысяча. А третья строчка вновь оказалась за теми, кто добывают нефть и газ в Ямало-Ненецком автономном округе. В месяц им платят 156 тысяч рублей.

Что касается регионов Сибири, то выше всех в рейтинге разместился Красноярский край - он на 13 месте. Лучше всех там живут те, кто занимается добычей полезных ископаемых - в среднем они зарабатывают 95 тысяч рублей. Чуть ниже, на 19 строчке, разместились представители той же самой отрасли из Иркутской области. Их ежемесячный доход немного скромнее и составляет 86 тысяч.

23 место осталось за республикой Бурятия - там специалисты по добыче полезных ископаемых получают 71 тысячу рублей в месяц. Строчкой ниже с таким же уровнем зарплат расположился Забайкальский край - там лучшее жалование у специалистов по добыче металлических руд. Сразу за ними, на 25 месте, находятся финансисты из Новосибирской области. В месяц они зарабатывают чуть меньше, чем металлурги из Забайкалья - 68 тысяч рублей.

А вот на последних трех строчках разместились регионы России, в которых самая большая средняя зарплата едва доходит до 35 тысяч рублей. Причем, во всех трех случаях такое жалование получают госслужащие. 83 место досталось республике Калмыкия, за ней идет Мордовия. Ну а замыкает рейтинг зарплат Псковская область.