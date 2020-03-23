2020-03-23T11:51:53+03:00
Общество

Погода в Иркутске с 24 марта 2020: в город вернется зима

В Иркутске в ближайшие дни пойдет снег, подует ветер, и похолодает до -16 [аудио]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Погода в Иркутске с 24 марта 2020: в город вернется зимаПогода в Иркутске с 24 марта 2020: в город вернется зимаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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После того как в минувшие выходные в Иркутске пригрело до +11 градусов, иркутяне успели достать легкие куртки и ботинки, закинуть на антресоли шапки и даже начали ставить летнюю резину на автомобили. Рано! Как известно, переменчивая погода в нашем регионе любит преподносить сюрпризы. Так будет и на этой неделе. Как только в городе растаял снег, начали подсыхать дороги и тротуары, зима вновь решила напомнить о себе.

- Впереди у нас холодная неделя, уже со вторника, 24 марта ждем ухудшения погоды, - рассказывает «КП-Иркутск» начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Иркутского Гидрометцентра Анна Бабанова. - Днем пойдет слабый снег, а к вечеру осадки могут усилиться. Кроме того, подует ветер до 15 - 18 м/с, в районах порывы достигнут 25 - 27 м/с. Столбик термометра покажет 0 градусов, а к вечеру похолодает до -6…-7.

Так что прямо с вечера вторника вновь готовьте теплые вещи. Ночь на среду ожидается по-настоящему зимней. Подморозит до -16, днем до -5. При этом жители Крайнего Севера могут лишь посмеяться над такой температурой. Например, в Катангском районе на днях до -30. Когда же ждать потепления? По прогнозу синоптиков, точно не раньше конца рабочей недели. В четверг и пятницу теплее +5 в Иркутске не ждем. Так что остается надеяться на теплые выходные.

- Удивляться перепадам погоды не стоит. Это не аномалия, - заключает Анна Бабанова. - Такие колебания характерны для весенних месяцев: то снегопад, то оттепель.

Погода испортится в Иркутске с 24 марта

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ИСТОЧНИК KP.RU

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