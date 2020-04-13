2020-04-13T16:20:01+03:00
Здоровье

Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской области

К выписке готовятся двое человек в Иркутске и один в Вихоревке
Любовь АРБАТСКАЯ
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Первые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской областиПервые пациенты вылечились от коронавируса в Иркутской областиФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Наконец-то радостные вести. Первых пациентов, победивших коронавирус, выписывают в Иркутской области! Выздоровевших – трое. После двухнедельного лечения их анализы дважды показали, что зараза повержена.

- Вылечились 65-летняя женщина и мужчина (его возраст пока неизвестен) в Иркутской областной инфекционной клинической больнице. Как известно, за границей они не были, а оба заразились в городе контактным путем, - рассказывают «Комсомолке» в министерстве здравоохранения региона. - Также готовится к выписке 39-летний пациент из инфекционного отделения Вихоревской городской больницы. Он недавно приехал из Испании.

По данным на 13 апреля, в нашем регионе 39 подтвержденных случаев инфекции. На карте распространения заразы восемь точек: Иркутск, Ангарск, Усть-Кут, а также Иркутский, Шелеховский, Братский, Осинский и Аларский районы.

В Бурятии цифры порядком выше – 86 зараженных, но там и выздоровело уже 17 человек. Умерших с коронавирусом в Приангарье - двое, у соседей - один.

Чтобы поскорее победить коронавирус, в Иркутской области принимаются все меры. Медиков продолжают обеспечивать масками, а больницы – оборудованием и материалами для лечения пациентов с коронавирусом. В аэропортах, на железной дороге и автостанциях усиленно дезинфицируют и проветривают помещения, на пол наносят специальную разметку, а между сидениями в залах ожидания увеличивают расстояние, чтобы люди не находились вплотную друг к другу. Всем пассажирам измеряют температуру, а тех, кто приехал из-за границы или из Москвы, отправляют на 14-дневную самоизоляцию или при необходимости в обсерватор, берут анализы на коронавирус.

Напомним, что режим самоизоляции в нашем регионе продлен до 19 апреля, нарушителям грозит штраф до 30 тысяч. Так, в Ангарске мужчина, который на днях распивал алкоголь в городском парке, по решению суда выплатит 1000 рублей.

Сдает ли врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев тесты на коронавирус? И когда в регионе откроются салоны красоты и парикмахерские? Эксклюзивное интервью с Игорем Кобзевым.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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