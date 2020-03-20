2020-03-20T15:11:57+03:00
Здоровье

Правительство Бурятии мобилизовало на борьбу с коронавирусом студентов медицинских вузов и колледжей

Они будут помогать участковым терапевтам в поликлиниках региона
Анна ПОПОВА
Поделиться:
Правительство Бурятии мобилизовало на борьбу с коронавирусом студентов медицинских вузов и колледжейПравительство Бурятии мобилизовало на борьбу с коронавирусом студентов медицинских вузов и колледжейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

В Республике Бурятия продолжают готовиться к возможному появлению первых случаев коронавирусной инфекции. Так в местном министерстве здравоохранения предложили отправить на помощь врачам в поликлиниках студентов медицинского университета, которые обучаются в ординатуре. Все они будут выполнять обязанности участковых терапевтов. Также помочь медикам смогут и волонтеры из медицинских колледжей.

"С 20 марта на помощь работникам медицинских организаций вышел 51 студент медуниверситета - каждый из них успешно прошел аккредитацию, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Бурятия. - В резерве также находятся и 200 волонтеров из медицинских колледжей".

По состоянию на 20 марта в Республике Бурятия не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период распространения этой инфекции в регионе обследовали 36 больных с симптомами респираторных заболеваний, причем, 5 из них являются гражданами КНР. 20 человек, у которых анализы на коронавирус оказались отрицательными, уже выписали, остальные еще находятся в больнице.

Под наблюдением находятся 589 человек, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. В режиме самоизоляции - 213 человек. 12 из них находятся на двухнедельном карантине в обсервации. Среди них 9 китайцев, 2 японца и 1 житель Бурятии. Тем, кому из-за подозрения на коронавирус приходится сидеть дома, уже выписали 14 листков нетрудоспособности.

Также в Бурятии действует горячая линия для тех, кто вернулся из стран и регионов с неблагополучной эпидемической обстановкой. На нее уже поступило 58 звонков, причем, 26 из них - за последние сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Иркутске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Нейрохирург Бывальцев: После удаления грыжи позвоночника пациенты на следующий день встают и уходят домой через 2 - 3 дня
Когда боль в спине говорит о наличии грыжи позвоночника и как понять, нужна ли операция? Читателей «КП» консультирует профессор ИГМУ, дмн, нейрохирург Бывальцев
Новости 24
Ремонт улицы Карла Либкнехта продлен в Иркутске до 31 марта
Пытался купить снегоход: мошенники обманули жителя Бодайбо на 200 тысяч рублей
Общественный транспорт обрабатывают в Иркутске для профилактики коронавируса
С 20 марта в аэропорту Иркутска проверяют на коронавирус пассажиров, прибывающих из Москвы
Производители молочной продукции Приангарья настаивают на отмене введения обязательной маркировки молочной продукции
Краеведческий музей Иркутска закрыт для посетителей из-за коронавируса
МЧС предупреждает: в горах Восточного Саяна и на юге Байкала возможен сход снежных лавин
Сергей Сокол перешел на работу в Госдуму
Сотрудники ДПС задержали мужчину, который незаконно вылавливал омуль на Байкале
Бурятские контрабандисты вывезли в Китай лес почти на 10 миллионов рублей
В Шелехове откроют обсерватор для тех, кто вернулся с территорий, где есть коронавирус
На дистанционное обучение после каникул перейдут школы в Иркутской области
Поводов скупать гречку нет: ситуация на продовольственном рынке Иркутской области стабильная
Сибирячка отправится в колонию за то, что не платила алименты своей дочери
Полицейские разыскивают мужчину, который дважды ограбил магазин электроники в Ангарске