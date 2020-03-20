Правительство Бурятии мобилизовало на борьбу с коронавирусом студентов медицинских вузов и колледжей

В Республике Бурятия продолжают готовиться к возможному появлению первых случаев коронавирусной инфекции. Так в местном министерстве здравоохранения предложили отправить на помощь врачам в поликлиниках студентов медицинского университета, которые обучаются в ординатуре. Все они будут выполнять обязанности участковых терапевтов. Также помочь медикам смогут и волонтеры из медицинских колледжей.

"С 20 марта на помощь работникам медицинских организаций вышел 51 студент медуниверситета - каждый из них успешно прошел аккредитацию, - сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики Бурятия. - В резерве также находятся и 200 волонтеров из медицинских колледжей".

По состоянию на 20 марта в Республике Бурятия не зарегистрировано новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За весь период распространения этой инфекции в регионе обследовали 36 больных с симптомами респираторных заболеваний, причем, 5 из них являются гражданами КНР. 20 человек, у которых анализы на коронавирус оказались отрицательными, уже выписали, остальные еще находятся в больнице.

Под наблюдением находятся 589 человек, которые приехали из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой. В режиме самоизоляции - 213 человек. 12 из них находятся на двухнедельном карантине в обсервации. Среди них 9 китайцев, 2 японца и 1 житель Бурятии. Тем, кому из-за подозрения на коронавирус приходится сидеть дома, уже выписали 14 листков нетрудоспособности.

Также в Бурятии действует горячая линия для тех, кто вернулся из стран и регионов с неблагополучной эпидемической обстановкой. На нее уже поступило 58 звонков, причем, 26 из них - за последние сутки.