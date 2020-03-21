Коронавирус в Иркутске, новости на 21 марта: случаев заражения нет

В России количество заболевших от коронавируса достигло 253 человек. В Иркутской области, на утро 21 марта, к счастью, ни одного случая заболевания коронавирусом нет. Свежие данные по короновирусу в Иркутске привели в пресс-службе регионального правительства.

Несмотря на то, что заболевших коронавирусом в Иркутске нет, режим повышенной готовности продолжает действовать. Сейчас главная задача - принять профилактические меры, чтобы предупредить завоз опасной инфекции в регион.

В международном аэропорту Иркутска продолжает действовать строгий контроль за здоровьем прилетевших пассажиров. Особенно за теми, кто прибыл из неблагополучных по коронавирусу регионов. Их проверяют с помощью тепловизора. Что касается туристов, прилетевших из-за рубежа, то им следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет симптомов заболевания. Контролировать это будет полиция.

Тем временем, в больницах региона достаточно медикаментов и средств защиты для работы врачей, сформирован запас. Жителям, чувствующим недомогание, советуют оставаться дома и вызывать врачей на дом. Школьники и студенты учатся на «удаленке», массовые мероприятия отменяются, а музеи, театры и библиотеки временно закрыты.Таковы последние новости по коронавирусу в Иркутске на 21 марта.

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