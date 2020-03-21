Водитель уснул за рулем: рейсовый автобус попал в ДТП на трассе в Иркутской области

Крупное ДТП произошло на трассе в Иркутской области, ранним утром, 21 марта. Около 5 часов, недалеко от деревни Делюр, в Заларинском районе с трассы в кювет съехал пассажирский автобус №630, который ехал по маршруту Железногорск-Иркутск. После удара в дерево, передняя часть автобуса превратилась в груду искореженного металла. В момент аварии в салоне находилось 40 пассажиров.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

- Никто из них не пострадал, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – С различными травмами в больницу доставлен 50-летний водитель автобуса. По предварительным данным ДТП произошло из-за того, что водитель уснул за рулем.

Сейчас на месте аварии работают полицейские, которые выясняют все обстоятельства происшествия. Им предстоит выяснить, в каком виде находилась дорога, был ли полностью исправен автобусом перед выходом на маршрут, и проходил ли водитель медосмотр перед рейсом.