2020-03-21T08:47:54+03:00
Происшествия

Лихач сбил полицейского и, скрываясь, выронил свой паспорт

Документ выпал у нарушителя из Иркутской области, когда он бросив машину, бросился наутек [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Лихач сбил полицейского, и скрываясь, выронил свой паспортЛихач сбил полицейского, и скрываясь, выронил свой паспортФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Автомобиль Тойота Виста инспекторы ГИБДД, дежурившие в селе Баклаши, попытались остановить для проверки документов у водителя. Но тот, вместо остановки, нажал на педаль газа, и попытался скрыться.

Полицейские бросились в погоню. Доехав до села Введенщина, нарушитель, не зная дорог, заехал в тупик. Но даже после этого, сдаваться он не собирался. Когда один из инспекторов подошел к его машине, водитель Тойоты резко сдал задним ходом, и сбил полицейского. Его коллеге пришлось стрелять по колесам «гонщика» из табельного оружия. Несмотря на это, лихачу удалось проехать еще 150 метров, после чего он бросил машину и убежал. Да так быстро, что даже не заметил, что выронил из кармана свой собственный паспорт. Его полицейские нашли в снегу, в нескольких метрах от автомобиля.

Автомобиль нарушителя во время погони. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Автомобиль нарушителя во время погони. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Не воспользоваться таким подарком, оперативники, конечно, не могли. Уже через час они наведались по адресу его прописки, и задержали его.

- Нарушителем оказался 28-летний житель поселка Большой Луг, - сообщили в пресс-службах ГУ МВД и СУ СК России по Иркутской области. – Выяснилось, что еще в ноябре прошлого года его лишили водительских прав. Сейчас же в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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