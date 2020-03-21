2020-03-21T14:08:01+03:00
Общество

Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса в Иркутской области: на 21 марта заболевших нет

В Иркутской области эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции остается благополучной
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Оперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса в Иркутской области: на 21 марта заболевших нетОперативный штаб по предупреждению и распространению коронавируса в Иркутской области: на 21 марта заболевших нетФото: Алексей ФОКИН
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Несмотря на то, что эпидемиологическая обстановка по коронавирусной инфекции, в Иркутской области остается благополучной, в пунктах пропуска через государственную границу, продолжает действовать усиленный санитарно-карантинный контроль.

Так, специалисты Роспотребнадзора уже досмотрели 250 рейсов и более 43 тысяч человек, которые прибыли из стран, в которых есть заболевшие коронавирусом. К счастью, ни одного случая заболевания опасной инфекцией не выявлено.

- Еще раз напоминаем всем пассажирам, прибывающим из-за рубежа, что после прилета, следует находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у вас нет симптомов заболевания, - отметил руководитель Управления Роспотребнадзора по Иркутской области, главный санитарный врач Дмитрий Савиных. – Оставайтесь дома и старайтесь минимизировать контакты.

Добавим, что в Иркутской области, на вечер, 21 марта ни одного случая заражения не выявлено. Лабораторные исследования сейчас проходят на базе центра гигиены и эпидемиологии Иркутской области. Уже обследовано более 950 человек. Власти просят жителей региона сохранять спокойствие, ситуация находится под полным контролем. Объем запасов медицинского оборудования и препаратов есть. Все службы по-прежнему работают в режиме повышенной готовности.

КОНКРЕТНО

Информационная справка об основных мероприятиях по предупреждению завоза и распространения короновирусной инфекции на территории Иркутской области

Количество граждан, прибывших в Иркутскую область из стран, где зафиксированы случаи заражения коронавирусом - 1460 (за сутки), 6140 (нарастающим итогом)

Авиацией – 1460 (за сутки), 1460 (нарастающим итогом)

ЖД – 0

Выявлено лиц с подозрением на коронавирус – 0 (за сутки), 15 (нарастающим итогом)

Находятся под наблюдением – 0 (за сутки), 60 (нарастающим итогом)

Под наблюдением в медицинских учреждениях – 0 (за сутки),15 (нарастающим итогом)

На самоизоляции – 0 (за сутки), 45 (нарастающим итогом)

На телефон Грячей линии поступило обращений – 434 (за сутки), 631 (нарастающим итогом)

Вопросы по действиям из-за рубежа – 285 (за сутки), 388 (нарастающим итогом)

Вопросы профилактических мероприятий – 66 (за сутки), - 46 (нарастающим итогом)

Вопросы возврата средств, потраченных на билеты и путевки – 3 (за сутки), 12 (нарастающим итогом)

Вопросы обеспечения средств индивидуальной защиты – 24 (за сутки), 42 (нарастающим итогом)

Обращения информационного характера – 76 (за сутки), 123 (нарастающим итогом)

ИСТОЧНИК KP.RU

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