2020-03-22T05:06:57+03:00
Здоровье

Коронавирус в Иркутске, новости на 22 марта 2020 года: заболевших нет

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Иркутске на утро 22 марта 2020 года
Любовь АРБАТСКАЯ
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Коронавирус в Иркутске, новости на 22 марта 2020 года: заболевших нетКоронавирус в Иркутске, новости на 22 марта 2020 года: заболевших нетФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Заболевших нет, специалисты не обнаружили коронавирус в Иркутске на утро 22 марта. В регионе также не подтверждено ни одного случая заражения инфекцией.

- Минздрав продолжает профилактику, - рассказывают в правительстве Иркутской области. - Проводится мониторинг заболеваемости гриппом, острыми респираторными вирусными инфекциями и внебольничной пневмонией. Для медиков провели обучающие семинары, а тем, кто вернулся из охваченных пандемией стран, выдают больничные. Если человеку необходима изоляция, проверяется наличие у него антибактериальных, противовирусных препаратов, масок.

Итак, коронавирус в Иркутске, новости на 22 марта. По-прежнему после возвращения из-за границы нужно две недели отсидеться дома и убедиться, что не подхватили заразу. Соблюдение самоизоляции будут контролировать полицейские, за нарушение - административная ответственность. С января в Иркутской области специалисты досмотрели больше 43 тысяч человек, прилетевших из-за рубежа.

- На базе Иркутского научно-исследовательского противочумного института и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» проведено более двух тысяч лабораторных исследований на коронавирус, - сообщает Управления Роспотребнадзора по региону. - Ситуация стабильная.

А в это время в Иркутске закрыты учреждения культуры, под запретом массовые мероприятия, где более 50 человек, общественный транспорт дезинфицируется, а власти контролируют наличие продуктов в магазинах и цены на них. Таковы новости по коронавирусу в Иркутске на 22 марта.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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