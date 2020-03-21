2020-03-22T19:40:28+03:00
Здоровье

Фотоконкурс Люди в белом 2020 : выбираем лучшего работника здравоохранения Иркутской области

«Комсомольская правда» запускает ежегодный фотоконкурс в рамках проекта «Клиника года» конкурс Люди в белом 2020
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Фотоконкурс «Люди в белом» проводится уже в четвертый раз. Народное голосование помогает найти лучших из лучших, независимо от должностей и званий. Читатели могут сами выбрать тех медицинских работников, которые достойны пьедестала почета. И не важно, врач это, медсестра или фельдшер. В конкурсе может принять участие каждый, кто работает в медицине. Мы хотим, чтобы о вас узнала вся область.

Цель проекта - показать и рассказать о медработниках региона, которые каждый день спасают чьи-то жизни. Они выбрали одну из самых благородных профессий. Они не имеют права ошибиться. И мы доверяем им свои жизни. Свое здоровье. Они облегчают нашу боль, дарят надежду, помогают словом и делом.

Вы можете не только загрузить свои фотографии на наш сайт, но и рассказать немного о себе. В конкурсе могут принять участие и благодарные пациенты, и коллеги: если вы хотите, чтобы о вашем знакомом медработнике узнали, просто выложите его фото на сайт «Комсомольской правды». Проигравших в этом конкурсе не будет: каждый читатель отдает свой голос за любимого доктора, фельдшера или медсестру.

Голосование завершится 21 июня в День медика. Три участника, которые наберут наибольшее количество голосов будут награждены и получат призы от «Комсомольской правды». О них также будет написана статья на сайте издания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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