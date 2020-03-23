2020-03-23T09:38:48+03:00
Общество

Кадровые назначения в Иркутской области: новые первый зам. председателя правительства, руководители службы потребительского рынка и ЗАГСа

Названо также имя руководителя аппарата губернатора Иркутской области
Мария КНЯЗЕВА
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Кадровые назначения в Иркутской области: новые первый зам. председателя правительства, руководители службы потребительского рынка и ЗАГСАКадровые назначения в Иркутской области: новые первый зам. председателя правительства, руководители службы потребительского рынка и ЗАГСАФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Новые назначения и перераспределения обязанностей сегодня, 23 марта, озвучил врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев. В его личном ведении будут служба государственного финансового контроля, служба архитектуры, служба государственного жилищного надзора.

Заместителем руководителя аппарата губернатора Иркутской области назначена Елена Терпугова. А под ответственность председателя Правительства Иркутской области Константина Зайцева переходит министерство финансов, как и организация работы агентства по обеспечению деятельности мировых судей.

Также, стало известно, что с этого дня первым заместителем председателя правительства Приангарья будет Руслан Ситников.

«Его обязанности - координировать деятельность региональных министерства имущественных отношений, министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок, министерства экономического развития, министерства труда и занятости, а также агентства по туризму», - сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области. – «Ранее Руслан Ситников исполнял обязанности заместителя председателя правительства».

Руководителем региональной службы потребительского рынка и лицензирования станет Ольга Степанова. До сегодняшнего назначения она работала в этой же службе, занимала должность заместителя. Ее испытательный срок – один месяц.

Заведовать Областной службой записи актов гражданского состояния будет Инга Трофимова. До этого назначения она была начальником центрального ЗАГСа Иркутска. Ей также предстоит доказать свою работоспособность во время испытательного срока в течение одного месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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