Конституция РФ: Шанс принять участие в изменении главного закона страны есть у каждого

Гражданам России предстоит высказать свое мнение попоправкам в Конституцию. Всенародное голосование за обновление главного закона страныважнее выборов, ведь Конституциязакладывает основные принципы, по которымРоссия будет жить не один десяток лет.Выборы проходят каждые 5-6 лет.При этом возможность высказать позицию по Конституциивсей нации предоставляется далеко не так часто.В этом уникальность нынешнего голосования - события, которое касается всех без исключения.

Отдельным пунктом поправок в Конституцию РФ прописано создание условий для развития системы экологического образования граждан, экокультуры.

Российский биолог-эколог, кандидат биологических наук, общественный деятель Виктор Кузеванов отмечает: есть экологическое просвещение, а есть экологическое образование. Экологическое просвещение – это воспитание ценностей.А образование – знания, цели, естественнонаучные, гуманитарные дисциплины, которые имеют отношение к экологии.

- Мы как ученые и педагоги должны в первую очередь продвигатьэкологическое просвещение и ценности, которые являют собой удобренную почву. Знания, будучи посеянными, могут взойти и дать полезные плоды. В Конституции есть очень важные вещи: человек имеет право на благоприятную среду. Мне кажется, очень важно, чтобы в Конституции тема благоприятной среды была каким-то образом расширена, чтобы она включала в себя создание условий для экологического образования и просвещения человека начиная с самого раннего детства, - считает Виктор Кузеванов.

Поправки в Конституцию также гласят: «Культура в Российской Федерации является уникальным наследием ее многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством».

- Что такое культура? Это азбука воспитания человека, его души, духовных качеств. Если государство не будет это защищать, то не будет самого государства. Музыка, поэзия, живопись, архитектура, театральное дело, литература делают нас людьми. Государство должно сохранять культуру, национальную культуру, языки всех народов, населяющих Россию. Это самое важное, что должно быть, - говорит Анатолий Стрельцов, директор Иркутского академического драматического театра имени НиколаяОхлопкова.

Отражение в поправках к Конституции РФ нашла и тема материнства и детства. Анна Бельдуева, председатель Комитета многодетных семей Иркутского района, заместитель руководителя ассоциации общественных объединений многодетных семей Иркутской области «Берегиня», считает, что это очень правильный ориентир.

- Для чего мы все наше общество строим? Мы же развиваем государство не только для своего блага, но и ради будущих поколений. Чтобы страна была сильной и конкурировала с другими сильными государствами, необходимо, чтобы нынешнее поколение детей имело возможность получить всестороннее образование, - говорит Анна Бельдуева. - В чем проблема многодетных семей? В том, что дать достойное образование всем детям очень сложно, а иногда – невозможно.

Мы связываем с поправками в Конституцию надежды на возможные льготные условия, которые помогут получить дополнительное образование нашим детям: различные профессии будущего, возможность заниматься спортом, иностранными языками. Все региональное и федеральное законодательство мы подводим к Конституции. Если законодательно в приоритете будут образование и развитие детей, это укрепит семейные ценности, а значит, сделает наше государство еще сильнее.