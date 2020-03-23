Здоровые зубы ребенка – вклад в будущее: выбираем детскую стоматологию в Иркутске

Как найти детскую стоматологию в Иркутске, где к ребенку отнесутся внимательно и заботливо, а уровень медицинской помощи будет действительно высоким?

Еще не так давно выбора практически не было никакого. Детей водили в ближайшую к дому муниципальную поликлинику, в которой могло повезти с хорошим врачом, а могло - не очень... К счастью, теперь у иркутских родителей есть возможность не довольствоваться минимумом, предлагаемым полисом ОМС, а действительно позаботиться о своем ребенке.

В семейной стоматологии «Кристалл» работают два отделения - взрослое и детское. В детском отделении ведется прием юных горожан любого возраста - от полутора-двухлетних крох до старших подростков. С детьми работают специалисты именно в области детской и подростковой стоматологии: ведь подход и методы лечения детских зубов весьма заметно отличаются от того, как лечат зубы взрослых людей. Посещение иркутского детского стоматолога «Кристалла» для детей никогда не становится травмирующим событием, способным навсегда поселить в душе страх перед стоматологическим креслом. Каждый доктор здесь убежден: лечить зубы должно быть не страшно и не больно!

И действительно, юные пациенты клиники приходят сюда без страха и даже с удовольствием. Внимательный доктор расскажет, зачем и как он будет лечить зуб, покажет свои инструменты, рассмешит и успокоит робкого ребенка. Психологический комфорт действительно влияет на результаты лечения - небезосновательно утверждают медики.

К тому же оборудование в клинике - современное, позволяющее выполнять все необходимые манипуляции с минимальным дискомфортом для пациента. Даже бормашины не пугают своим жутким звуком и вибрацией, а работают практически бесшумно. В арсенале иркутских детских стоматологов «Кристалла» - все новые пломбировочные и рабочие материалы, а также эффективные и безопасные анестетики.

Если же малыш уже имел негативный опыт лечения зубов, на помощь приходит седация - щадящий «наркоз», который можно использовать даже для детей с проблемным здоровьем. Вдыхая через маску специальную газообразную смесь, пациент перестает испытывать стресс, расслабляется. При этом пациент остается в сознании. Под седацией ребенок без проблем просидит в кресле столько, сколько нужно, чтобы врач тщательно провел все необходимое лечение. Под седацией можно за один прием привести в порядок все проблемные зубы (а это удобно и для родителей, и для ребенка).

Кстати, взрослые пациенты «Кристалла» тоже с удовольствием пользуются такой возможностью.

Но длительного лечения может и не понадобиться вовсе, если приводить малыша на профилактический осмотр в «Кристалл» регулярно. Тогда доктор имеет возможность заметить самые начальные признаки кариеса, и провести реминерализацию эмали, запечатывание фиссур. Все эти меры эффективно препятствуют разрушению эмали молочных зубов.

Вообще здоровью молочных зубов доктора «Кристалла» уделяют максимум внимания. От него напрямую будет зависеть состояние коренных. Зная это, хороший врач никогда не предложит просто удалить молочный зуб, а проведет его лечение. Сохранить молочные зубы до времени их естественной смены важно еще и для того, чтобы не провоцировать нарушения прикуса. Специальные методики, используемые опытными стоматологами-терапевтами «Кристалла», профилактируют возможные нарушения зубного ряда у дошкольников. Но если коррекция прикуса все же нужна, в «Кристалле» принимает один из лучших детских ортодонтов города.

Многие иркутские родители рады, что выбрали именно эту стоматологию для своих детей. Ведь когда мы выбираем сердцем - мы не ошибаемся, и знаем, что все обязательно изменится к лучшему. А доктора из семейной стоматологии «Кристалл» помогут нашим детям сохранить здоровые зубы и сияющие улыбки.Контакты: детская стоматология Иркутск Кристалл, ул. Боткина, д. 7/2 тел. 8-3952-505-203

Сайт клиники: https://cristal-clinic.ru/

На правах рекламы.