Виктория Дворниченко: Постоянная смена начальников - это большая трагедия

Главный онколог Иркутской области и главный врач ГБУЗ «Областной онкологический диспансер», доктор медицинских наук, профессор Виктория Дворниченко уверена, что нашей стране и региону нужны сильные, энергичные и авторитетные лидеры. А еще России, как никогда, нужна стабильность.

- Начинаешь большую работу, и когда многое уже сделано, приходит новый начальник - и начинается новая стезя и новые правила, - делится печальным опытом Виктория Дворниченко. - Пример из здравоохранения: если раньше поликлиники области работали с 8 утра и до 8 вечера, то сегодня люди не могут попасть к врачу уже после 2 часов дня. Еще один пример: за то время, что мы искали источники финансирования для строительства нового радиологического корпуса онкодиспансера, устарела… его проектная документация. Хотя она и была разработана не так давно - всего несколько лет назад, но когда мы уже были готовы начать стройку, выяснилось, что ряд принципиальных моментов перестал соответствовать новым строительным нормам и правилам.

Так что стройплощадка 1,5 года простояла законсервированной и оживет лишь в этом году. Восемь отделений будущего Центра ядерной медицины, которые разместятся на территории площадью 21 тыс. м2, рассчитаны на 100 тысяч пациентов в год.

- Им будет доступна не только лучевая, но и радионуклидная терапия, а также точнейшая позитронно-эмиссионная томография: мы планируем построить и блок ПЭТ-диагностики, - рассказывает Виктория Дворниченко. - Кадры для нашего Центра ядерной медицины уже подготовлены, люди с нетерпением ожидают работы. Более того, я надеюсь, что кадровый голод иркутской радиологии не будет угрожать никогда. Совместно с нашими японскими партнерами Иркутский государственный университет займется обучением радиофизиков, радиобиологов, радиохимиков и других необходимых специалистов. Кстати, на чуть более отдаленную перспективу мы ставим перед собой задачу перенять у японцев также и опыт в протонной терапии.

Казалось бы, для чего отдельно взятой Иркутской области такой мощный Центр ядерной медицины и откуда для него возьмутся 100 тысяч ежегодных пациентов? Ответ на этот вопрос дает еще один уникальный проект иркутских врачей, для реализации которого также необходима стабильная и крепкая власть. Речь идет ни много ни мало о создании в Приангарье международного медицинского кластера - главного лечебного центра всей азиатской части России и ее здравницы, где двери будут открыты и для пациентов из соседних государств!

- У Прибайкалья есть все необходимые условия и предпосылки для создания международного кластера, - уверена Виктории Дворниченко. - Для жителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов Иркутск гораздо ближе федерального центра. Здесь развита фундаментальная наука, работает ряд институтов СО РАН, а порядка трети научных работ, подготовленных в регионе, - это исследования в области медицины. Есть кому воплощать в жизнь результаты этих исследований: в области существует своя фармацевтическая индустрия (ГК «ФармаСинтез», Усолье-Сибирский химфармзавод, «МедТехСервис»). Имеется и мощный конгломерат вузов (ИГМУ, ИГМАПО, ИГУ, ИрНИТУ), которым под силу подготовка специалистов для всего кластера. В наличии и рекреационные ресурсы, необходимые для медицинского туризма: это и Байкал, куда ежегодно приезжают более 2 млн человек, и многочисленные санатории и курорты на территории всего региона.

По замыслу врачей ядром кластера могли бы стать медицинские флагманы региона, в том числе Иркутский областной онкологический диспансер и его Центр ядерной медицины, который будет построен в партнерстве с компанией «Русатом». А роль управляющей компании пришлась бы впору Международному центру трансфера инновационных медицинских технологий, третий год работающему на базе онкодиспансера. Он же отвечал бы и за международное сотрудничество, развивая уже имеющиеся медицинские связи с Германией, Японией, Южной Кореей, Китаем, Францией и Монголией.

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