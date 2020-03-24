Коронавирус в Иркутске, новости на 24 марта 2020 года: случаев заболевания нет, в городе ОРВИ

Коронавирус в Иркутске на 24 марта не зарегистрирован. Об этом сообщают в Минздраве региона. В Приангарье принимаются все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить распространение инфекции. И самое главное внимание уделяется рейсам, которые прибывают из Москвы, где много заболевших. Но прежде всего потому, что транзитом через столицу в город прибывают пассажиры из-за рубежа.

- Всего с начала проведения санитарно-эпидемиологических мероприятий в аэропорту Иркутска досмотрено 45209 пассажиров, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. - На самоизоляции находятся 1456 человек, прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Они прошли медицинский осмотр. Инфекции не выявлено.

По правилам, для того, чтобы предотвратить проникновение коронавируса в Иркутск, все прибывающие из-за рубежа должны находиться 14 дней в режиме самоизоляции, даже если у них нет никаких признаков болезни, свести к минимуму общение. За этим строго следят сотрудники полиции, данные которым сообщают в Управлении Роспотребнадзора по региону. За нарушением режима уже поймали 13 человек. Все они будут оштрафованы.

За состоянием пациентов, которые попали в больницу с пневмонией, следят в двух областных больницах региона - детской и ОКБ. Их количество - на уровне прошлого года. Между тем, все должны быть готовы к возможному ухудшению ситуации. К завтрашнему дню, то есть к 25 марта, руководители предприятий и организаций должны создать оперативные штабы по предупреждению распространения болезни.

- В соответствии с распоряжением председателя правительства РФ Михаила Мишустина прошу руководителей федеральных органах исполнительной власти, организаций, предприятий, подведомственных учреждений утвердить состав оперативного штаба, положение и план неотложных мероприятий, - поставил задачу глава региона Игорь Кобзев.

Между тем, в регионе держится по-прежнему достаточно высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом. По сравнению с предыдущей неделей, число больных выросло - по области с насморком и кашлем получили больничный 18, 9 тысяч человек, в Иркутске - 6, 8 тысяч. Ситуация сейчас ниже уровня эпидемии - в Иркутске на 16%, в регионе - на 33%. Врачи часто диагностируют грипп.

Меры предупреждения коронавируса в Иркутске, которые применяются на 24 марта, и прежде всего - отмена массовых мероприятий, должны повлиять и на снижение распространения инфекции. Доктора предупреждают о недопустимости самолечения.

НА ЗАМЕТКУ

В Иркутской области теперь работает единый круглосуточный телефон «горячей линии» на базе ГУ МЧС по Иркутской области – 8 (3952) 39-99-99. Туда можно обращаться по всем возникающим вопросам. За последние сутки поступило 328 обращений, 80% из них касаются выдачи больничных листов.