Владимир Самойлович: В будущее смотрим с оптимизмом

Послание исполняющего обязанности губернатора Приангарья Игоря Кобзева о положении дел и основных направлениях областной государственной политики получило широкий отклик глав муниципальных образований региона. Как подчеркнул мэр Заларинского района Владимир Самойлович, в озвученных главой региона тезисах, задачах и поручениях нашли отражение многие вопросы, волнующие сегодня жителей территорий.

- Игорь Кобзев сказал, что за всеми планами, таблицами и графиками мы всегда должны видеть человека. Это очень важный посыл, который мы можем только приветствовать, - отметил Владимир Самойлович.

Буквально на следующий день после оглашения послания глава Приангарья посетил Заларинский район. Во время рабочей поездки он осмотрел целый ряд социальных объектов, в том числе дом-интернат для инвалидов и престарелых в селе Владимир, где идет строительство нового корпуса; бассейн в поселке Залари; школу № 2, которая требует серьезной реконструкции, и другие.

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

- В школе № 2 650 детей учатся в две смены. Совместно с министерством сельского хозяйства региона будем готовить заявку в программу «Комплексное развитие села». Надеемся, что в 2021 году начнется реконструкция объекта. При реализации проекта 800 школьников смогут получать знания в одну смену в двух учебных корпусах. Также серьезной проблемой сегодня является состояние районной больницы. И в этом вопросе мы тоже нашли понимание, - сказал Владимир Самойлович.

Игорь Кобзев заявил, что строительство новой больницы необходимо ускорить, подходящий земельный участок есть. В этом году планируется начать разработку проекта.

В рамках визита врио губернатора также осмотрел строящийся путепровод над железной дорогой, который свяжет две части поселка Залари. Подрядчик пообещал открыть его к 1 сентября - раньше обозначенного в контракте срока.

Много внимания во время поездки по территории района было уделено состоянию дорог.

На 2021 год намечен ремонт участка Тыреть - Залари - Жигалово, на 2023-й – Залари - Троицк - Черемшанка. В 2024-м планируется обновить подъезд к поселку Тыреть. Кроме того, в 2020 - 2021 годах будет проведен капитальный ремонт автомобильной дороги по улице Зеленой в поселке Залари. Стоимость работ составит 50,9 млн рублей, 94% финансируется из бюджета региона.

- Также в этом году планируется завершить разработку проектной документации на капремонт автомобильных дорог в Заларинском районе: Тыреть - Веренка и Залари - Троицк - Черемшанка, - рассказал Владимир Самойлович. - Еще у нас есть проблема с берегоукреплением рек Ока и Хорта. В целях ее решения врио губернатора дал поручение минприроды региона рассмотреть вопрос разработки необходимой проектно-сметной документации.

В процессе общения руководителя области с жителями района, конечно же, поднимался вопрос обеспечения территорий чистой питьевой водой. Как отметил Владимир Самойлович, только в этом году в Заларях прокладывается 12 км водопроводных сетей, а всего за 4 последних года во всем районе их было построено 30 км.

В 2020 году в муниципальном образовании капитально ремонтируют детский сад «Солнышко» в селе Моисеевка, завершают строительство Дома культуры в селе Троицк и начинают возводить еще три ДК в деревнях Романова, Романенкина и Красное Поле. Готов к открытию детский сад на 60 мест в поселке Тыреть.

Кроме того, в этом году будет достроен жилой корпус на 150 мест Заларинского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Он возводится в рамках реализации национального проекта «Демография».

- В будущее мы смотрим с оптимизмом, - сказал мэр Заларинского района. - Планов много, перспективы развития есть. Глава Приангарья в послании назвал пять ключевых приоритетов. Среди них - сделать регион удобным для жизни. Уверен, совместными усилиями мы справимся с этой задачей.