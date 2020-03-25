Саянск готовится к 75-летию Победы и юбилею города

Самый молодой город Иркутской области в этом году отмечает 50-летний юбилей. Основные торжества запланированы на август, но мероприятия, посвященные этому событию, а также 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, в Саянске будут проходить в течение всего года. О том, какие сюрпризы готовятся для саянцев, рассказал мэр города Олег Боровский.

Главным подарком к юбилею города станет школа на 550 мест. Она должна открыться 1 сентября.

- Это знаковое событие, - подчеркнул Олег Боровский. - В прошлом году мы сдали в эксплуатацию детскую школу искусств, по проекту и оснащению одну из лучших за Уралом. Уверен, новое образовательное учреждение будет не хуже. Когда мы его откроем, Саянск первым в Иркутской области выполнит указ президента страны по переводу всех детей на обучение в одну смену.

Школа, которая возводится в рамках федеральной программы «Большая перемена», будет оснащена современным спортивным залом, двумя бассейнами – для старших ребят и малышей. Предусмотрены игровые комнаты для групп продленного дня c 1-го по 4-й класс и даже спальня. В здании будет все необходимое и для маломобильных групп населения: пандусы, специальные лифты.

В прошлом году в Саянске открылась современная Школа искусств. Фото: Пресс-служба администрации Саянска

На расположенном рядом стадионе появятся беговая дорожка, волейбольная и баскетбольная площадки, яма для прыжков, пространство для игр, оснащенное навесом. Стоимость всех работ составит 580,2 млн рублей.

Олег Боровский напомнил, что последний раз новую школу в Саянске открывали в 1991 году, то есть с того момента прошло без малого 30 лет. Жители микрорайонов Ленинградский и Мирный очень ждали строительства нового учреждения образования, поэтому скоро у детей и их родителей будет настоящий праздник.

Планы по реконструкции и строительству социальных объектов в Саянске расписаны на годы вперед.

- Сейчас мы ремонтируем один из старейших детских садов, которому уже 40 лет. В планах обновление еще одного дошкольного учреждения, а также строительство нового. Завершив эти работы, мы будем готовы выполнить поручение президента страны и начать принимать детей с двухмесячного возраста. Сегодня в 7 из 10 детских садов Саянска созданы ясельные группы, куда могут ходить дети от 1 года. Очереди в дошкольные учреждения у нас нет, - подчеркнул мэр города.

Сейчас в городе идет капитальный ремонт детского сада N1. Фото: Пресс-служба администрации Саянска

Также в этом году в Саянске идет ремонт Дома спорта, бассейна «Дельфин», спортивного комплекса «Мегаполис-спорт».

Продолжается и ремонт дорог. В частности, на обновление проспекта Ленинградского выделено 130 млн рублей.

- Формирование комфортной городской среды, благоустройство дворов, реализация «Народных инициатив» – все это у нас в работе. В дальнейших планах приобретение у застройщика 12 квартир для обеспечения жильем медиков и педагогов, строительство нового здания детской поликлиники, - отметил Олег Боровский.

Что касается подготовки к 75-летию Победы, то к 9 мая 2020 года по инициативе мэра города в сквере Ветеранов будет установлена реплика 45-миллиметровой противотанковой пушки образца 1937 года (53-К). Кроме того, в рамках проекта «Живая история» на стенах домов Саянска появятся патриотические граффити. Так, на фасаде дома № 28 микрорайона Юбилейного планируется создать художественную композицию, посвященную фронтовику, участнику Сталинградской битвы Михаилу Григорьевичу Карнаухову. Композиция объединит два портрета ветерана - в годы военной молодости и в наши дни. К празднованию годовщины Победы в Великой Отечественной войне приурочат и фотоконкурс. А летом в самом молодом городе Иркутской области пройдет фестиваль военной песни и танца. Предусмотрены мероприятия и для молодежи: патриотические квест-игры, флешмобы.

В Саянске много проектов и инициатив, направленных на развитие. Чтобы местные жители не покидали город, чтобы люди из других территорий стремились сюда переехать, важно создавать комфортную среду и необходимую инфраструктуру.

Олег Боровский напомнил, что в марте 2018 года Саянск стал территорией опережающего социально-экономического развития. На сегодняшний день в ТОСЭР «Саянск» зарегистрировано четыре резидента. Это предприятия по переработке полиэтилена и древесины, производству пластиковых окон, развитию тепличного хозяйства.

На планируемом к строительству тепличном комбинате площадью 25 гектаров предполагается создать около 177 рабочих мест. Ввод предприятия в строй позволит загрузить Ново-Зиминскую ТЭЦ, которая работает на 45% от мощности.

- Фонд моногородов подтвердил выделение 500 млн рублей на создание необходимой для тепличного комбината инфраструктуры, - отметил мэр. - Большие надежды мы возлагаем и на малые газовые месторождения. Одно из них, Саянское, находится в 28 км от города. Есть инвестор, который хочет построить завод по сжижению природного топлива и производству метанола. Конечно же, мы надеемся на новых резидентов ТОСЭР. Когда появятся новые производства и рабочие места, город начнет расти и развиваться еще более уверенными темпами.

В настоящее время в рамках ТОСЭР «Саянск» можно реализовать инвестиционные проекты по 12 видам экономической деятельности. Среди них обработка древесины, сельское хозяйство, производство промышленных газов, текстиля и одежды, резиновых и пластмассовых изделий, мебели и других товаров.

- Мы хотели бы расширить список этих видов деятельности, чтобы в Саянске можно было создавать и другие предприятия, в том числе бытового обслуживания. Поэтому сейчас вплотную занимаемся данным вопросом, - сообщил Олег Боровский.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Олег БОРОВСКИЙ, мэр Саянска, о послании о положении дел в 2019 году и основных направлениях областной государственной политики в 2020-м, озвученном врио губернатора Иркутской области Игорем Кобзевым на сессии Законодательного Собрания региона:

- Многое для меня было впервые и вновь. Прозвучали конкретные пожелания, чем должны заниматься главы муниципальных образований. Определено 5 основных направлений развития.

Игорь Кобзев сказал, что региональная власть обязана найти резервы и вплотную заняться решением жилищных проблем медицинских работников, особенно в селах, поселках и малых городах, используя для этого все механизмы, в том числе предоставление служебного жилья и поддержку индивидуального жилищного строительства. Кроме того, глава региона подчеркнул, что технологические новации невозможны без квалифицированных кадров, поэтому важно увеличить количество бюджетных мест в вузах региона. Он отметил, что в скором времени по специальности «лечебное дело» 70% бюджетных мест станут целевыми, по специальности «педиатрия» - 75%. Квоты на целевой прием будут формироваться по заявкам регионов, и задача территорий - предоставить выпускникам гарантию трудоустройства и жилья. Кроме того, губернатор рекомендовал руководителям муниципалитетов при содействии регионального министерства образования рассмотреть вопрос выделения земельных участков под строительство муниципального жилья для педагогических работников, молодых специалистов.

Меня вдохновили слова о педагогах и врачах, о зарплатах медиков, выделении земельных участков для строительства жилья. Мы готовы включиться в эту работу.

За последние 5 лет мы выделили около 14 квартир для врачей, будем продолжать и дальше двигаться в этом направлении. Но мало просто выделить жилье. Нужно создавать такие условия, чтобы люди понимали, что они хотят жить именно в нашем городе, потому что он удобный, комфортный, привлекательный во всех отношениях.