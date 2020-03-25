Коронавирус в Бурятии, новости на 25 марта 2020 года: житель Улан-Удэ с подозрением на инфекцию попал в больницу

У врачей подозрение на коронавирус в Бурятии.Первый житель республики помещен в отдельный бокс больницы Улан-Удэ с подозрением на заболевание. Вечером, 24 марта в вирусологической лаборатории его проба дала предварительный положительный результат на коронавирусную инфекцию. Для проверки анализы сразу направили в новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии „Вектор“. Точный диагноз будет уточнен в течение нескольких суток.

- Сейчас санитарные врачи определяют людей, которые контактировали с жителем, у которого подозревают коронавирус, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии. – Главная задача - предотвратить распространение инфекции.

Добавим, что в Бурятии исследования на коронавирус проводятся на базе лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии. По состоянию на 25 марта проведено 1798 исследований от 1020 человек.

По словам властей, в Бурятии подготовлена инфраструктура для оказания медицинской помощи пациентам. Тест-системам для лабораторного исследования на коронавирусную инфекцию в лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии, хватает в достаточном объеме. Таковы новости по распространению коронавируса в Бурятии на 25 марта.