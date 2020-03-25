Наталья Сысоева: профессионал, организатор, искусствовед

- Я с детства любила рисовать, мне это очень нравилось, - говорит Наталья. - Рисовала постоянно, хотя в семье художников не было и в художественной школе я тоже не училась. Родители, конечно, ходят на выставки, в доме висят мои картины. Сын с искусством не связан никак. Помню, как в детстве ходили по музеям. Когда ему было лет 6, он присел на скамеечку в Эрмитаже и заплакал: «Мама, я не хочу больше идти ни в какой музей. Давай сходим в зоопарк».

Но в Иркутское училище я поступила. У меня были замечательные учителя - Владимир Владимирович Тетенькин и Сергей Иванович Казанцев, заслуженные художники России. А после училища искусствоведческое отделение в техническом университете.

Конечно, без уникальных способностей невозможно стать профессионалом: музыканты должны обладать слухом, певцы - голосом… Художник - это особый образ видения, мышления. Но художником нельзя стать не только без способностей, но и без жесткой самодисциплины, работоспособности. Есть множество одаренных от природы людей, которые художниками так и не стали, тогда как, казалось бы, середнячки достигали и достигают значительных профессиональных результатов благодаря трудолюбию и воле.

Моя первая выставка состоялась практически сразу после окончания училища в Доме актера. Устроить ее в зале с такой серьезной репутацией было почти невозможно, тем более молодой, не очень уверенной в себе художнице. Публика здесь требовательная, вполне подготовленная. И то, что на мою экспозицию обратили внимание звезды театра Виталий Венгер, Виктор Егунов, Владимир Жемчужников, а первую статью обо мне написала авторитетнейшая Любовь Сухаревская, означало признание, успех, внушало оптимизм. С тех пор я была участницей более 100 выставок, в том числе и за рубежом. Среди них много персональных.

Выставка ретроспективная, камерная.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Выставка «Наталья Сысоева. Живопись» открывается 25 марта, в ее день рождения. В ней представлено более 30 работ: букеты любимых пионов, натюрморты, пейзажи корейских поселков, серия работ из Китая – все это собрано из ее собственной коллекции, из музеев Иркутска, Омска, других городов. Она говорит, что пейзаж и натюрморт стали теми жанрами, в которых ей работать наиболее интересно, и ретроспективная выставка получилась камерной.

Любая выставка - это не только собрание работ. Их нужно организовать - как говорят музейщики, видеть зал. Художник воспринимает и оценивает свои работы совсем иначе, чем зритель или искусствовед-специалист. Он любит каждую работу, серьезно к ней относится, он ее выстрадал. Но желание показать выставку так, как ты ее видишь, не всегда дает положительный результат. Я это уже давно поняла и считаю, что ее оформлением должны заниматься другие люди – искусствоведы. Они значительно лучше с этим справляются. Экспозиционер строит выставку более органично: он воспринимает замысел автора иначе, чем сам автор, который подчас не может отказаться от стремления продемонстрировать все. Экспозицию моей выставки помогла сделать Ирина Федчина. Она организатор и куратор более 300 вставок, в том числе и моих.

Натюрморт - один из любимых жанров художника.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Я получила образование как живописец и как искусствовед. Такая двойная «оптика» очень помогает в деятельности. Когда я стала председателем Иркутского отделения СХ, мне было понятно, что возглавлять такую организацию талантливых людей - большая честь для меня. Но это не только почетно, но и непросто, ведь в Союзе художников самые известные мастера, заслужившие признания; истинные профессионалы своего дела. Знак особого доверия - выбор на второй срок на должность председателя. Это налагает особую ответственность. Но когда ты знаешь, как пишется картина, как пользоваться красками, как натягивать холст, без каких колоссальных энергозатрат невозможно творчество, руководить творческим союзом становится возможно.

- В 2016 году Наталья Сысоева стала директором Иркутского художественного музея. Как Вы относитесь к этому назначению?

- В моей деятельности как директора совпали три профессии: художник, руководитель и искусствовед. Я знаю историю и теорию профессии художника. Но и административная сторона требует внимания и времени. Методическая работа в качестве педагога очень помогает правильно распределить время и усилия. Кроме того, не надо забывать, что первыми директорами и хранителями музейных коллекций в Иркутске были профессионалы: Г.И. Дудин, А.Д. Фатьянов, Б.И. Лебединский, К.И. Померанцев - все они имели художественное образование. Так что логично, когда руководителем художественного учреждения становится именно художник. Навыки искусствоведа и художника помогают теоретически выстроить любую концепцию проекта. И таких проектов в России и за рубежом, организованных Сысоевой, было немало.

- У нас невероятно богатая коллекция советского наследия, западноевропейского искусства, шедевры немецкой, голландской и французской живописи. Я особенно ценю те проекты, которые реализуются в нашем музее: иркутские художники в собрании музея, владельческие коллекции. Они позволяют показать зрителю работы из фондов, которые не находятся в постоянной экспозиции: выставка «Возрожденные шедевры», приуроченная к 150-летнему юбилею Иркутского областного художественного музея, и выставка к 115-летию Алексея Жибинова. Не так давно, например, проводили выставку Даши Намдакова – показали те работы, что были представлены в Иркутске 20 лет назад. Тогда это была самая первая выставка мастера в нашем городе. И сколько людей пришли - бешеный успех! Вся наша музейная деятельность ориентирована на посетителей, ради этого мы и существуем. Есть программы по экскурсиям, квестам; привлекаем молодежь, родителей и детей. Словом, это целый комплекс по развитию… Несмотря на сложные обстоятельства времени, мы не прекращаем деятельности, придаем ей новые формы. Но ни одна из экспозиций не будет отменена, перенесутся только сроки ее реализации. Так что все будут иметь возможность познакомиться с нашими проектами. Мы все ощущаем, что интерес к музейной деятельности растет, ведь только непосредственный контакт с произведением искусства вызывает живые эмоции, которые ничто заменить не сможет. В изобразительном искусстве и тема, и мазок, и размеры полотна, и его настроение являются живыми впечатлениями и рождают искренние чувства. Художники смотрят на картину по-особенному, и зритель приобщается к их переживаниям. В эру информационных технологий ни фото, ни репродукция, ни каталог не дают возможности ощутить эмоционального воздействия картины. Пусть это будет солнечный пейзаж или какое-то настроенческое произведение, оно получает отклик. И, конечно, для этого нужно смотреть оригинал. Неподдельный интерес к изобразительному искусству сегодня - общемировая тенденция, хотя искусство не товар первой необходимости, не базовая потребность. Есть сообщества, которые без него живут, но эстетическая составляющая в общем контексте истории оказывается абсолютно необходимой, хотя художники часто становятся заложниками ситуации. В советские времена художественную культуру поддерживало государство, потом наступил сложный период. В начале 2000-х, когда в страну хлынул поток иностранных туристов, случился переломный момент: российское искусство, в том числе и живопись, стало необычайно востребованным и скупалось зарубежными ценителями в большом количестве. Сейчас наша живопись очень популярна в Китае. Таковы современные тенденции в культуре.

А эти работы были написаны во время работы в Южной Корее, где Наталья преподавала в течение трех лет.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Давайте поговорим о молодых художниках. Что Вы о них думаете?

- Это очень разный, смелый и интересный народ. На протяжении многих лет в Иркутске была одна школа - художественное училище. Сегодня профессию можно получить и в ИрНИТУ, и в ИГУ. Сложилось три школы, и выпускники очень разные: художественное училище ориентируется на классическую живопись; в пединституте, который теперь стал подразделением ИГУ, больше внимания уделяется графике; в ИрНИТУ сформировалась школа монументального искусства. Это разная эстетика, разные художественные принципы. У нынешнего художника гораздо больше свободы, чем прежде. Но это означает, что нужно прилагать огромные усилия, чтобы реализоваться как творческой личности. Так или иначе мы поддерживаем молодых: в Союзе создано молодежное объединение; дважды в год проводим молодежные выставки-конкурсы, где позволяют увидеть талантливых ребят, подающих надежды.

- Как Вы работаете над произведением и что можете сказать о выставке?

- Я не применяю слова «работа» к своей жизни. Руководство музеем и Союзом – это работа, а живописание – нет. Это тяжелый труд, но не работа! В любой свободный от других дел момент надо становиться за мольберт. Но иногда нужно заставить себя это сделать. Живописец похож на оркестр: он сам себе и автор, и исполнитель, и интерпретатор.

Я - пленэрный живописец, это в традициях иркутской школы. Здесь особенно важно, чтобы, как говорил в свое время К. Писарро, от написанной ветки дерева слышалось пение птицы. Когда пишешь пейзаж на морозе, даже краски ложатся иначе, чем в мастерской: густо, пастозно. И в восприятии зрителя ощущение холода тоже должно возникнуть. Все чувства должны перейти в картинку, видимый образ. Ветер, дующий в лицо, обжигающее солнце, комары, которые кусают, - это впечатления, которые будоражат чувства художника, и свежесть непосредственного впечатления хочется сохранить и передать.

О выставке могу сказать, что она сложилась, хотя процесс ее подготовки и открытия хлопотный. Волнение я, конечно, испытываю. Безусловно, художник оценивает себя сам, но гораздо важнее для него оценка профессионального сообщества. Если его работы находятся в музеях, то это мерило, признание. Никакой коммерческий успех не может быть критерием качества работы живописца, графика, скульптора. Это мое глубокое убеждение. Так что оценивать выставку будут мои коллеги по цеху, искусствоведы, зрители.