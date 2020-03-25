2020-03-25T13:03:58+03:00
Общество

Конституция РФ: Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается

Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды
Дарья АМУРСКАЯ
Поделиться:
Конституция РФ: Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускаетсяКонституция РФ: Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускаетсяФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

В Конституцию РФ внесена поправка: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Возможность поддержать такие изменения есть у каждого гражданина страны. Она будет предоставлена в рамках всероссийского голосования.

Предложенная поправка делает любые попытки искажения истории и преуменьшения роли нашего народа в Великой Отечественной войне антиконституционными. Еще во время ее обсуждения Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки украсть у нас Победу предпринимаются и мы должны активно этому противостоять.

- Берлин кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет! - подчеркнул глава государства.

Наверное, в России не найдется человека, который не был бы солидарен в этом вопросе с президентом, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, унесла миллионы жизней. Наши деды и прадеды воевали ради будущих поколений. Их подвиг навсегда должен остаться в наших сердцах.

В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подвиг советского солдата навечно вписан в историю, в том числе и подвиг сибиряков, которые отстояли Москву, одержали победу на всех направлениях и освободили Европу.

Более 200 тыс. жителей Иркутской области ушли на фронт, 110 тыс. погибли в боях, 20 тыс. умерли в госпиталях. Десятки тысяч наших земляков награждены орденами и медалями, 137 стали героями Советского Союза, 29 – кавалерами ордена Славы, более 86 тыс. жителей региона награждены медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Это пример особого мужества и отваги! Помимо победы еще одним подвигом стало восстановление всего, что было разрушено. На карте страны появились новые города, а в них - заводы, фабрики, гидроэлектростанции, промышленные гиганты.

Как подчеркнул Алексей Лысков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, поправки в Конституцию страны о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, очень важны.

- Я как офицер вижу, что мы недостаточно уделяем внимания воспитанию молодежи - патриотическому и военно-патриотическому. Это главная государственная задача, стоящая перед ДОСААФ. Мы у себя обсуждали эту тему, и мы за такие поправки, - заявил он. - По сравнению с 1990 годами, когда мы вообще «потеряли» молодежь, сейчас мы можем говорить о возрождении патриотического воспитания. Медленно, но идет тенденция к улучшению. И мы не должны на этом останавливаться. Это надо закрепить в Конституции, чтобы данный вопрос не был упущен, чтобы власти любого уровня понимали: вопросы патриотического воспитания - это государственная задача.

Ольга Баранова, командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», также обратила внимание на значимость этой темы.

- Студенческим отрядам Приангарья в этом году исполняется 60 лет. Наша страна переживала непростые времена, но объединения студентов были, есть и будут, потому что основаны на дружбе и патриотизме. Я считаю, что патриотизм - это вообще основа нашего менталитета. Обновленная Конституция эту особенность российского народа отображает, и это значимо, - сказала Ольга Баранова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Обсуждение поправок в Конституцию в Иркутской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Что делать если затопили соседей снизу
Это может случиться с каждым: в самый неожиданный момент звонит телефон и разъяренные соседи сообщают, что вы их топите. Разбираемся, как избежать огромных компенсаций за ущерб и окончательно не испортить отношения с другими жильцами
Новости 24
"Не ведите себя опасно": в России появились 30-летние больные коронавирусом
Из-за коронавируса актеры в Иркутске будут показывать спектакли в Интернете
Покупатели в супермаркетах Иркутска будут соблюдать дистанцию
В Иркутской области обследовали более 400 пострадавших от наводнения домов
Мужчину, сымитировавшего суицид приятеля, будут судить в Иркутской области
Жителя Бурятии, находящегося в Южной Кореи, обязали выплатить алименты
Синагога закрылась из-за коронавируса в Иркутске
Полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ограбить комиссионный магазин в Иркутске
По инициативе ТПП Восточной Сибири создана постоянная рабочая группа для разработки мер поддержки бизнеса
В 40 домах и детском саду ограничили теплоснабжение в Иркутске
МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области