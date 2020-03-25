Конституция РФ: Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается

В Конституцию РФ внесена поправка: «Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается».

Возможность поддержать такие изменения есть у каждого гражданина страны. Она будет предоставлена в рамках всероссийского голосования.

Предложенная поправка делает любые попытки искажения истории и преуменьшения роли нашего народа в Великой Отечественной войне антиконституционными. Еще во время ее обсуждения Президент России Владимир Путин отмечал, что попытки украсть у нас Победу предпринимаются и мы должны активно этому противостоять.

- Берлин кто штурмовал? Чей флаг над Рейхстагом развевался? Этого никто не забудет! - подчеркнул глава государства.

Наверное, в России не найдется человека, который не был бы солидарен в этом вопросе с президентом, ведь Великая Отечественная война коснулась каждой семьи, унесла миллионы жизней. Наши деды и прадеды воевали ради будущих поколений. Их подвиг навсегда должен остаться в наших сердцах.

В этом году мы отмечаем 75-летнюю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Подвиг советского солдата навечно вписан в историю, в том числе и подвиг сибиряков, которые отстояли Москву, одержали победу на всех направлениях и освободили Европу.

Более 200 тыс. жителей Иркутской области ушли на фронт, 110 тыс. погибли в боях, 20 тыс. умерли в госпиталях. Десятки тысяч наших земляков награждены орденами и медалями, 137 стали героями Советского Союза, 29 – кавалерами ордена Славы, более 86 тыс. жителей региона награждены медалями за доблестный труд в Великой Отечественной войне. Это пример особого мужества и отваги! Помимо победы еще одним подвигом стало восстановление всего, что было разрушено. На карте страны появились новые города, а в них - заводы, фабрики, гидроэлектростанции, промышленные гиганты.

Как подчеркнул Алексей Лысков, председатель Регионального отделения ДОСААФ России Иркутской области, поправки в Конституцию страны о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества и обеспечивает защиту исторической правды, очень важны.

- Я как офицер вижу, что мы недостаточно уделяем внимания воспитанию молодежи - патриотическому и военно-патриотическому. Это главная государственная задача, стоящая перед ДОСААФ. Мы у себя обсуждали эту тему, и мы за такие поправки, - заявил он. - По сравнению с 1990 годами, когда мы вообще «потеряли» молодежь, сейчас мы можем говорить о возрождении патриотического воспитания. Медленно, но идет тенденция к улучшению. И мы не должны на этом останавливаться. Это надо закрепить в Конституции, чтобы данный вопрос не был упущен, чтобы власти любого уровня понимали: вопросы патриотического воспитания - это государственная задача.

Ольга Баранова, командир Иркутского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», также обратила внимание на значимость этой темы.

- Студенческим отрядам Приангарья в этом году исполняется 60 лет. Наша страна переживала непростые времена, но объединения студентов были, есть и будут, потому что основаны на дружбе и патриотизме. Я считаю, что патриотизм - это вообще основа нашего менталитета. Обновленная Конституция эту особенность российского народа отображает, и это значимо, - сказала Ольга Баранова.