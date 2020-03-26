2020-03-26T07:35:45+03:00
Происшествия

Заказное убийство 14-летней давности раскрыли в Иркутской области

В 2006 году житель Тайшета убил мужчину за 50 тысяч рублей [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Заказное убийство 14-летней давности раскрыли в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской областиЗаказное убийство 14-летней давности раскрыли в Тайшете. Фото: СУ СК России по Иркутской области
Изменить размер текста:

В Тайшете подходит к концу расследование заказного убийства, которое было совершено 14 лет назад. Следователям из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет удалось восстановить картину преступления. Дело было так. В декабре 2006 года к местному жителю обратился дядя жены. Родственник, занимавшийся в то время фермерским хозяйством, попросил его убить своего неприятеля. За это заказчик пообещал выплатить вознаграждение в 50 тысяч рублей. Мужчина сразу согласился. Несколько дней они вместе следили за своей будущей жертвой, чтобы узнать, когда тот выходит из дома на работу, а затем перешли к "делу".

Утром 18 декабря 2006-го исполнитель убийства подкараулил мужчину, напал на него и начал жестоко бить металлической трубой по голове. Тот сумел вырваться и попытался убежать. Однако преступник догнал его и добил несколькими ударами ножом в шею. От полученных ранений 51-летний мужчина скончался на месте. Обещанные деньги за проделанную «работу» убийца получил через несколько дней.

Задержать 42-летнего исполнителя этого убийства удалось лишь в июне 2019 года. Выяснилось, что он был судим за разбой, а также убийство женщины и ребенка. На допросе он признался следователям в преступлении, и рассказал, что тогда, в 2006 году даже не знал мотив убийства, а родственник якобы выступал посредником. Так это или нет, уже не узнать. В 2009 году того также убили во время бытового конфликта.

- Расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное по найму», завершено и направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре обвиняемый услышит приговор.

Убийство 14-летней давности раскрыли в Иркутской области.Видео: СУ СК России по Иркутской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мать-изверг, а бабка пьет? Суд в Тольятти разбирается, как 2-летняя девочка оказалась в больнице с синяками и без сил
До этого семья почти год стояла на учете, почему же ребенок оказался на грани жизни и смерти, суду попыталась объяснить экс-руководитель районных органов опеки
"Откройте, к вам корона-проверка!": Как я проникала в квартиры доверчивых москвичей под видом "санобработки"
Достаточно белого костюма и пульверизатора. Мы провели социальный эксперимент и несмотря на предупреждения о мошенниках, почти все жители без вопросов пускали к себе в квартиры псевдо-санслужбу
«Стали обсуждать свадьбу и началась ссора»: Экс-преподаватель СПбГУ Олег Соколов рассказал, почему убил аспирантку-невесту
Адвокат историка впервые рассказал, как именно произошла кровавая драма, какое видео снял доцент перед убийством, и о чем мечтала жертва в своем дневнике
«Хочу домой к маме»: осужденная в Швейцарии за чужое убийство россиянка рассказала, как живет в тюрьме
Сейчас Елена Панова может общаться с адвокатом и дочерями только по телефону – ее изолятор находится на карантине после того, как у одной заключенной выявили коронавирус
Новости 24
Автомобилист из Бурятии оплатил 16 штрафов только после ареста машины
Пассажиры вокзала в Иркутске жалуются на нехватку мест, где можно помыть руки
Липовое агентство недвижимости появилось в Ангарске
В Иркутской области волонтеры будут доставлять лекарства пожилым людям
Умер экс-хоккеист иркутской «Сибсканы» Иван Угрюмов
В Ленинском округе Иркутска устранили коммунальную аварию
Все развлекательные учреждения закроют из-за коронавируса в Иркутской области
Список лиц старше 65 лет с хроническими заболеваниями появится в Иркутской области
Количество нарушивших самоизоляцию увеличилось в Иркутской области
"Застрявших в аэропортах поддерживала диаспора": тысячи гастарбайтеров не могут вылететь из Москвы
"Не ведите себя опасно": в России появились 30-летние больные коронавирусом
Из-за коронавируса актеры в Иркутске будут показывать спектакли в Интернете
Покупатели в супермаркетах Иркутска будут соблюдать дистанцию
В Иркутской области обследовали более 400 пострадавших от наводнения домов
Мужчину, сымитировавшего суицид приятеля, будут судить в Иркутской области
Жителя Бурятии, находящегося в Южной Кореи, обязали выплатить алименты
Синагога закрылась из-за коронавируса в Иркутске
Полиция задержала подозреваемого, пытавшегося ограбить комиссионный магазин в Иркутске
По инициативе ТПП Восточной Сибири создана постоянная рабочая группа для разработки мер поддержки бизнеса
В 40 домах и детском саду ограничили теплоснабжение в Иркутске
МЧС: закрыты 13 нелегальных выездов на лед в Иркутской области