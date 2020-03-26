Заказное убийство 14-летней давности раскрыли в Иркутской области

В Тайшете подходит к концу расследование заказного убийства, которое было совершено 14 лет назад. Следователям из отдела по раскрытию преступлений прошлых лет удалось восстановить картину преступления. Дело было так. В декабре 2006 года к местному жителю обратился дядя жены. Родственник, занимавшийся в то время фермерским хозяйством, попросил его убить своего неприятеля. За это заказчик пообещал выплатить вознаграждение в 50 тысяч рублей. Мужчина сразу согласился. Несколько дней они вместе следили за своей будущей жертвой, чтобы узнать, когда тот выходит из дома на работу, а затем перешли к "делу".

Утром 18 декабря 2006-го исполнитель убийства подкараулил мужчину, напал на него и начал жестоко бить металлической трубой по голове. Тот сумел вырваться и попытался убежать. Однако преступник догнал его и добил несколькими ударами ножом в шею. От полученных ранений 51-летний мужчина скончался на месте. Обещанные деньги за проделанную «работу» убийца получил через несколько дней.

Задержать 42-летнего исполнителя этого убийства удалось лишь в июне 2019 года. Выяснилось, что он был судим за разбой, а также убийство женщины и ребенка. На допросе он признался следователям в преступлении, и рассказал, что тогда, в 2006 году даже не знал мотив убийства, а родственник якобы выступал посредником. Так это или нет, уже не узнать. В 2009 году того также убили во время бытового конфликта.

- Расследование уголовного дела по статье «Убийство, совершенное по найму», завершено и направлено в суд, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Вскоре обвиняемый услышит приговор.