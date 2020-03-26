2020-03-26T12:21:33+03:00
Общество

Мать четверых детей, которых зимой нашли в заброшенном доме, лишили родительских прав

Сибирячка бросила свою семью выживать в тридцатиградусный мороз
Виктория ГЕРКО
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Мать четверых детей, которые были найдены зимой в заброшенном доме без отопления в Чите, лишили родительских прав. Фото: Евгений Федоров.Мать четверых детей, которые были найдены зимой в заброшенном доме без отопления в Чите, лишили родительских прав. Фото: Евгений Федоров.
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История про семью из Читы, которую нашли в заброшенном доме, всколыхнула всю страну. Четверых детей нашли вместе с главой семейства пережидающих зиму в полуразвалившемся здании. В тридцатиградусный мороз они грелись у костра посреди комнаты, которая была завалена мусором, Рядом с ними в рваной одежде сидел лохматый мужчина. Как оказалось, мать бросила ребятишек с отцом, когда семья начала испытывать трудности.

"Дети в возрасте от 3 до 11 лет вынуждены были спать на тряпках возле костра, собирать металлолом, чтобы на вырученные от его сдачи деньги купить продукты, не имели при этом элементарной возможности помыться", - сообщает прокуратура Забайкальского края. - "За уклонение от выполнения родительских обязанностей и жестокое обращение с детьми суд лишил женщину родительских прав. Дети переданы на попечение органов опеки и попечительства. "

Напомним обстоятельства, при которых семья оказалась в такой ситуации. Еще в полном составе она приехала из районного центра Забайкальского края – Александровский завод. Там они жили в полуразрушенном доме. Органы опеки грозили забрать детей. Испугавшись разлуки, семья сбежала в Читу. Вроде бы жизнь начала налаживаться. Но главу семейства избили, и он попал в больницу. Мама с ребятишками оказалась на улице. Опека снова стала говорить, что малышей заберут из семьи. Женщина не выдержала и ушла. Так Александр остался со своими детьми на улице.

Как выяснилось позже, отец находился в розыске за кражи и избиение. Он решил сдаться полиции, чтобы начать жизнь с «чистого листа». Дети на время отправили в социально-реабилитационное учреждение. Вскоре нашлась и мама ребятишек, которой пришлось отвечать перед законом. Суд согласился с заключением прокурора и вынес решение о лишении матери родительских прав.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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